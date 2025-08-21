Una tesi di laurea dedicata al poeta e scrittore marsalese Vito Libero Linares

21/08/2025 20:00:00

Con una tesi dal titolo “Vito Libero Linares, o l’arte di pensare”, la marsalese Angela Lella Teresi ha discusso, presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi E-Campus, un lavoro di ricerca dedicato al compianto intellettuale, poeta e pittore marsalese prof. Vito Libero Linares, scomparso il 30 settembre 2017.

Il titolo del lavoro rievoca volutamente l’esposizione postuma organizzata dall’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” nel 2019, a conferma di un percorso che continua a far vivere l’eredità culturale e artistica dell’autore.

Nell’introduzione alla sua tesi, la neodottoressa Teresi scrive: “Questa tesi vuol contribuire a dare lustro al tanto carismatico quanto scomodo artista marsalese Vito Libero Linares (26.05.1944 - 30.09.2017). Definito, da quanti lo hanno conosciuto, «il filosofo nella pittura» e «l’ingegnere del colore», Vito Linares non è esclusivamente un maestro nell’arte del dipingere, ma ancora un poeta e in primis un libero pensatore.”

Parole che hanno trovato immediata risonanza nei familiari del pittore, in particolare nei figli Manuela e Manolo, che hanno accolto con orgoglio la scelta della giovane studiosa di riportare al centro dell’attenzione la figura del padre, da sempre riconosciuto come artista tanto originale quanto fuori dagli schemi.

La celebrazione non si è fermata alla sola proclamazione di laurea: durante i festeggiamenti, Manuela e Manolo Linares hanno omaggiato Angela Lella Teresi con un quadro del padre. L’opera, pur differente da quella riportata in tesi, richiama lo stesso stile, la medesima composizione e il periodo artistico di riferimento del maestro, confermando la continuità e la forza espressiva del suo linguaggio pittorico.

Con questo gesto e con la sua ricerca, Angela Lella Teresi non solo ha conseguito un traguardo personale, ma ha anche contribuito a ridare voce a una delle figure più significative della cultura marsalese contemporanea, mantenendo vivo il ricordo e l’insegnamento del professor Linares.



