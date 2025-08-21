Hanno rubato i cavi elettrici. Tante zone di Mazara senza acqua

21/08/2025 11:55:00

Un furto di cavi elettrici scoperto all'alba di oggi ai pozzi di San Nicola ha causato la momentanea interruzione dell'erogazione idrica nella zona Est della Città. Lo rende noto il Servizio idrico del settore tecnico comunale, annunciando che i tecnici sono al lavoro per il ripristino dei collegamenti elettrici e la ripresa dell'erogazione idrica prevista entro la serata.

Il problema interessa: le zone della Circonvallazione fino a via Val Demone, via Matilde Serao e traverse, viale Africa e traverse, via Castelvetrano e traverse fino a via Furia Tranquillina, via Val di Mazara, via Val di Noto, via Val Demone e relative traverse, parti intermedie di via Salemi e traverse, strade a nord di via Potenza, contrada Santa Maria, contrada Bocca Arena fino a Via Treviso.



