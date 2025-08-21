Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
21/08/2025 17:00:00

Domani i vertici di Forza Italia in visita all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755779003-0-domani-i-vertici-di-forza-italia-in-visita-all-ospedale-sant-antonio-abate-di-trapani.jpg

Una delegazione di Forza Italia sarà a Trapani venerdì 22 agosto per una visita istituzionale all’ospedale Sant’Antonio. L’iniziativa punta a fare il punto sulle esigenze della struttura sanitaria e ad avviare un confronto diretto con i dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e con il personale medico e infermieristico.

 

 

Alla visita prenderanno parte figure di primo piano del partito: il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il capogruppo all’ARS e componente della Commissione Salute Stefano Pellegrino e il segretario provinciale di Forza Italia Trapani, Tony Scilla.

 

Al termine dell’incontro istituzionale, i rappresentanti azzurri incontreranno la stampa per illustrare le proposte del partito in tema di potenziamento del servizio sanitario nazionale e territoriale. Tra i punti centrali, il sostegno concreto al personale sanitario e l’intensificazione degli interventi già avviati dalla maggioranza di governo, con uno sguardo alla prossima manovra economica.

 

La conferenza stampa è in programma alle ore 10.30 di venerdì 22 agosto nella Sala Riunioni dell’ospedale Sant’Antonio.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...