Domani i vertici di Forza Italia in visita all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani

21/08/2025 17:00:00

Una delegazione di Forza Italia sarà a Trapani venerdì 22 agosto per una visita istituzionale all’ospedale Sant’Antonio. L’iniziativa punta a fare il punto sulle esigenze della struttura sanitaria e ad avviare un confronto diretto con i dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e con il personale medico e infermieristico.

Alla visita prenderanno parte figure di primo piano del partito: il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il capogruppo all’ARS e componente della Commissione Salute Stefano Pellegrino e il segretario provinciale di Forza Italia Trapani, Tony Scilla.

Al termine dell’incontro istituzionale, i rappresentanti azzurri incontreranno la stampa per illustrare le proposte del partito in tema di potenziamento del servizio sanitario nazionale e territoriale. Tra i punti centrali, il sostegno concreto al personale sanitario e l’intensificazione degli interventi già avviati dalla maggioranza di governo, con uno sguardo alla prossima manovra economica.

La conferenza stampa è in programma alle ore 10.30 di venerdì 22 agosto nella Sala Riunioni dell’ospedale Sant’Antonio.



