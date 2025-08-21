Sezioni
Cultura

» Religioni
21/08/2025 07:10:00

La Madonna di Trapani sfila a Tunisi: la fede che unisce culture e religioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755674981-0-la-madonna-di-trapani-sfila-a-tunisi-la-fede-che-unisce-culture-e-religioni.jpg

In un Paese a maggioranza musulmana come la Tunisia, la processione della Madonna di Trapani diventa simbolo di dialogo interreligioso e convivenza. A raccontarlo è Giada Frana, direttrice del settimanale L’altra Tunisia, che ha partecipato alla celebrazione nel quartiere storico di La Goulette, a Tunisi

 

L’evento, legato alla festa dell’Assunta, ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli, tra cui molti subsahariani, italiani e musulmani, a dimostrazione di una società aperta e curiosa verso l’altro. La statua della Madonna, ricoperta di fiori, è tornata a sfilare per le vie del vecchio quartiere siciliano, con meno restrizioni rispetto agli anni passati.

La devozione risale alla fine dell’Ottocento, quando la comunità siciliana costruì una chiesa a La Goulette. La processione, interrotta negli anni ’60, è stata ripresa nel 2017 e da allora ha ritrovato visibilità e partecipazione.

Accanto alla celebrazione cristiana, la Tunisia ospita anche processioni sufi, come la recente Kharja Aïssaouia, a conferma di una spiritualità che, tra differenze e somiglianze, continua a unire più di quanto divida.



