Cultura

» Spettacoli
21/08/2025 02:00:00

Al teatro Panoramica dei Templi un nuovo concerto dell’Orchestra e Coro Sherazade

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755734017-0-al-teatro-panoramica-dei-templi-un-nuovo-concerto-dell-orchestra-e-coro-sherazade.jpg

Mercoledì 27 agosto alle ore 21.15 al teatro Panoramica dei Templi di Agrigento, si svolgerà un nuovo concerto dell’Orchestra e Coro Sherazade, un progetto di rete del quale fanno parte attualmente 7 scuole della provincia di Trapani: I.C. “Giovanni XXIII” di Paceco, che ne è scuola capofila, I.C. “Bassi/Catalano” di Trapani, I.I.S. “Fardella - Ximenes” di Trapani, I.C. “Pagoto” di Erice, I.C. “Pascoli De Stefano “di Erice, I.C. “Montalto” di Misiliscemi e I.I.S. “L. da Vinci” di Trapani. L’Orchestra Sherazade nasce nel 2019 con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica orchestrale e oggi è composta da quasi 50 musicisti: ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni, uniti dalla passione per la musica e da un forte spirito di collaborazione. Nel 2021 il progetto si è arricchito con la nascita di un coro, formato da circa 50 cantori adulti provenienti da diverse realtà parrocchiali di Trapani e non, che ha contribuito a elevare il valore musicale dell’ensemble.
 

Lo scopo principale del progetto è educare i giovani alla musica e con la musica, di far emergere i talenti e contribuire alla crescita musicale e culturale del territorio. L’orchestra attualmente è formata da 14 tipologie di strumenti: violini, violoncelli, chitarre, flauti, clarinetti, oboi, sax soprano, sax contralto e sax tenore, trombe, corni, tastiere, chitarre e percussioni. L’Orchestra e il Coro Sheherazade, diretti dal Maestro Luigi De Vincenzi, ha al suo attivo cinque stagioni concertistiche. L’ingresso al concerto del 27 agosto sarà libero, con raccolta fondi dedicata al progetto dell’Orchestra e Coro Sherazade.



