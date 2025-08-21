Sergio Friscia: “Ho scritto un film che voglio girare a Trapani, vi do uno scoop”

21/08/2025 06:00:00

“Sembro un ricercato… se mi metti la luce pare un interrogatorio! No, guarda, io non c’ero… ho un alibi: ero a mangiare le arancine”. Così, con una delle sue battute fulminanti, Sergio Friscia ha aperto l’intervista esclusiva durante il terzo appuntamento del Trapani Film Festival, in programa fino al 24 agosto nella Villa Margherita. Un inizio in pieno stile del comico e attore palermitano, volto amatissimo della tv, che da oltre trent’anni alterna teatro, cinema, televisione e radio.

Ma oltre alle battute, Friscia ha voluto sottolineare la magia di un festival che sta crescendo e che ha già conquistato Villa Margherita, trasformata per una settimana in un’arena di cinema e incontri.

Nella serata del 20 agosto, Friscia è stato protagonista assoluto. Dopo la battuta iniziale, ha voluto rendere omaggio al festival:

“Complimenti a Lele e a tutti gli organizzatori perché ci voleva. Sono molto contento di tornare a Villa Margherita, un polmone meraviglioso della città. È organizzato benissimo, il pubblico risponde con entusiasmo e spero che ogni sera siano sempre più numerosi, perché qui ci sono sorprese imperdibili”.

Poi il messaggio ai ragazzi che sognano di intraprendere questa carriera:

“Questo è un mestiere vero, non un’alternativa al lavoro. Bisogna farlo col cuore, con impegno, e non fermarsi mai anche davanti ai no. Se credi davvero nel tuo progetto, vai avanti”.

E infine lo scoop:

“Ho scritto un film che spero di girare il prossimo anno, e l’ho ambientato proprio qui, a Trapani. Se si farà, sarà girato anche da queste parti. Vi ho già detto tanto…”.

Un annuncio che conferma la sintonia tra l’attore palermitano e Trapani, città che lui stesso definisce “sempre più un set naturale, perfetta per ospitare un festival di cinema”.

Dal 18 al 24 agosto 2025, Trapani ospita la nuova edizione del Trapani Film Festival. Diretto da Lele Vannoli, affiancato dal produttore Francesco Torre e ideato con Michael C. Allen, il festival propone un cartellone che unisce cinema, musica e talk, con ospiti come Pif, Raiz, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, i Manetti Bros., Antonio Di Martino, i Sud Sound System e molti altri.

Madrina d’eccezione è l’attrice Simona Cavallari. Ogni serata si apre con il talk live del collettivo De Core Podcast, condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, che portano sul palco artisti e ospiti in un dialogo vivace tra cinema, attualità e musica. Poi spazio alle proiezioni: film, documentari e cortometraggi, giudicati anche dal pubblico.

La terza serata, il 20 agosto, ha visto Sergio Friscia protagonista assoluto, accompagnato da Stefano Lorenzi regista di Afrodite - in programma il 21 agosto - ⁠Giovanni Esposito attore e regista di Nero (film in concorso proiettato stasera), ⁠Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini registi di Nun ve trattengo - Franco Califano - film in concorso proiettato nella serata del 20 agosto - , l'attrice Sara Baccarini. Dopo il talk, la platea ha seguito con attenzione la proiezione del film Nero e, a seguire, l’anteprima nazionale del docufilm Nun ve trattengo dedicato a Franco Califano.

Il festival ha una formula semplice ma originale: ogni serata si apre con il talk live del collettivo De Core Podcast, che mescola ironia, musica e attualità, prima delle proiezioni di film e documentari. C’è anche un concorso per cortometraggi e documentari, giudicato da una giuria popolare, per sottolineare l’idea – spiega Vannoli – di una cultura “accessibile e radicata nel territorio, attenta al cinema indipendente e fuori dai circuiti tradizionali”.



