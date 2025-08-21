Trapani Film Festival, stasera tocca ad “Afrodite”, il film dal dna Trapanese

21/08/2025 11:00:00

Il Trapani Film Festival entra nel vivo e stasera, 21 agosto, a Villa Margherita arriva uno dei titoli più attesi: Afrodite, il film di Stefano Lorenzi girato interamente a Trapani e nei suoi fondali. Un’opera dal respiro internazionale ma dal cuore profondamente trapanese, che riporta il pubblico alle saline, ai relitti sommersi e a paesaggi che sono diventati cinema.

Il regista racconta l’emozione di questo ritorno: “Quando iniziai le riprese, era in corso la prima edizione del festival e pensai: che bello sarebbe un giorno proiettare Afrodite proprio qui, nella città che lo ha ospitato. E oggi quel sogno si avvera. Trapani ormai è una città di cinema e si merita un festival all’altezza”.

La particolarità di Afrodite è nella sua realizzazione: oltre mezz’ora di girato sott’acqua, senza effetti speciali, con le attrici che hanno preso il brevetto per recitare realmente in immersione. Un lavoro artigianale e complesso, che dimostra come anche a Trapani si possa fare cinema vero, costruito con dedizione, tecnica e creatività.

Afrodite nasce da un’idea coltivata a lungo: raccontare non donne di contorno, ma protagoniste assolute, capaci di liberarsi dall’oppressione maschile e dalla mafia. Una storia di riscatto e coraggio, che prende forza dall’ambientazione unica dello Stagnone e dei fondali davanti all’isola Formica.

Il festival continua a crescere, e Villa Margherita si conferma un’arena dove ogni sera si intrecciano storie, musica e incontri con il pubblico.

Programma della serata di giovedì 21 agosto

Ore 20:30 – Talk live con De Core Podcast e ospiti

Ore 21:30 – Proiezione del film Afrodite (107 min) di Stefano Lorenzi

Ore 23:30 – Proiezione del film in concorso Il voto è segreto (97 min)

Il Trapani Film Festival, diretto da Lele Vannoli con la collaborazione del produttore Francesco Torre e ideato con Michael C. Allen, proseguirà fino al 24 agosto con un cartellone che unisce cinema, musica e ospiti come Pif, Raiz, Simona Cavallari, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, i Manetti Bros., Antonio Di Martino e i Sud Sound System. Madrina di questa edizione è Simona Cavallari, che ha raccontato il suo legame personale con la Sicilia e con Trapani.

Un appuntamento che ogni sera porta nuova linfa alla città, trasformando Villa Margherita in un palcoscenico a cielo aperto, dove il cinema incontra il pubblico e diventa esperienza condivisa.



