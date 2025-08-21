Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
21/08/2025 11:00:00

Trapani Film Festival, stasera tocca ad “Afrodite”, il film dal dna Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755738556-0-trapani-film-festival-stasera-tocca-ad-afrodite-il-film-dal-dna-trapanese.jpg

Il Trapani Film Festival entra nel vivo e stasera, 21 agosto, a Villa Margherita arriva uno dei titoli più attesi: Afrodite, il film di Stefano Lorenzi girato interamente a Trapani e nei suoi fondali. Un’opera dal respiro internazionale ma dal cuore profondamente trapanese, che riporta il pubblico alle saline, ai relitti sommersi e a paesaggi che sono diventati cinema.

Il regista racconta l’emozione di questo ritorno: “Quando iniziai le riprese, era in corso la prima edizione del festival e pensai: che bello sarebbe un giorno proiettare Afrodite proprio qui, nella città che lo ha ospitato. E oggi quel sogno si avvera. Trapani ormai è una città di cinema e si merita un festival all’altezza”.

La particolarità di Afrodite è nella sua realizzazione: oltre mezz’ora di girato sott’acqua, senza effetti speciali, con le attrici che hanno preso il brevetto per recitare realmente in immersione. Un lavoro artigianale e complesso, che dimostra come anche a Trapani si possa fare cinema vero, costruito con dedizione, tecnica e creatività.

Afrodite nasce da un’idea coltivata a lungo: raccontare non donne di contorno, ma protagoniste assolute, capaci di liberarsi dall’oppressione maschile e dalla mafia. Una storia di riscatto e coraggio, che prende forza dall’ambientazione unica dello Stagnone e dei fondali davanti all’isola Formica.

Il festival continua a crescere, e Villa Margherita si conferma un’arena dove ogni sera si intrecciano storie, musica e incontri con il pubblico.

Programma della serata di giovedì 21 agosto

Ore 20:30 – Talk live con De Core Podcast e ospiti

Ore 21:30 – Proiezione del film Afrodite (107 min) di Stefano Lorenzi

Ore 23:30 – Proiezione del film in concorso Il voto è segreto (97 min)

Il Trapani Film Festival, diretto da Lele Vannoli con la collaborazione del produttore Francesco Torre e ideato con Michael C. Allen, proseguirà fino al 24 agosto con un cartellone che unisce cinema, musica e ospiti come Pif, Raiz, Simona Cavallari, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, i Manetti Bros., Antonio Di Martino e i Sud Sound System. Madrina di questa edizione è Simona Cavallari, che ha raccontato il suo legame personale con la Sicilia e con Trapani.

Un appuntamento che ogni sera porta nuova linfa alla città, trasformando Villa Margherita in un palcoscenico a cielo aperto, dove il cinema incontra il pubblico e diventa esperienza condivisa.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...