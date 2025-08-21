Inizia la nuova stagione del Marsala Volley, primi allenamenti in spiaggia

21/08/2025 08:15:00

La stagione 2025/2026 della Sigel Seap Marsala Volley è ufficialmente iniziata. lunedì scorso, le atlete sono arrivate in città in vista del ritiro che ha preso il via martedì agli ordini di Coach Lino Giangrossi e del suo staff, che si arricchisce di un nuovo professionista di grande esperienza: lo scoutman Antonio D’Ambrosio.

Nativo di Altamura, ha maturato un percorso significativo nel mondo della pallavolo. Dopo l’inizio in Puglia, la sua prima esperienza in “A2” risale alla stagione 2013/2014 con Sala Consilina. Dopo un anno in Romania, ha iniziato la sua collaborazione con mister Giangrossi alla Golem Palmi, nella stagione 2016/2017, e proseguita l’anno dopo ad Olbia, città dove è poi rimasto per sette anni.

La sua carriera vanta anche successi a livello di nazionali giovanili, dove ha conquistato un bronzo e un argento agli Europei con le squadre Pre-Juniores U18 e U20. La scorsa stagione, ha avuto l’onore di far parte degli staff tecnici delle Nazionali seniores: è stato scoutman della seniores “B”, con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Universiadi a luglio, e videoman della seniores “A”.

Queste le prime parole del neo-tesserato Antonio D’Ambrosio: "Dopo la rinuncia di Olbia al campionato di “A2”, ero alla ricerca di una situazione altamente stimolante. L’idea di ritrovare Lino e affrontare un nuovo percorso insieme in una realtà solida e storica è esattamente quello che mi ci voleva".

Nel frattempo iniziano gli allenamenti che, ormai usanza consolidata, si tengono in spiaggia per iniziare a far prendere ritmo ai muscoli.

Ecco le prime dichiarazioni registrate durante il primo incontro della squadra alla schiacciatrice Kosonen (in foto), a Barbara Varaldo ed al Presidente Massimo Alloro:



