Basket: la GolfoBasket Woman definisce lo staff tecnico per la stagione 2025/2026

22/08/2025 08:24:00

La GolfoBasket Alcamo ufficializza lo staff tecnico che affiancherà la squadra nel prossimo campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile. Alla guida ci sarà ancora coach Vincenzo Ferrara, tecnico alcamese che rappresenta una figura di riferimento nel panorama cestistico siciliano. Dopo una lunga esperienza maturata con la Libertas Alcamo, dove ha conquistato promozioni e condotto la prima squadra per sei stagioni fino ai play-off, Ferrara ha assunto incarichi di rilievo nei settori giovanili e senior. Nel 2023 ha preso la responsabilità della formazione femminile in Serie B e ha già guidato la Golfo Basket nella scorsa stagione, confermando la sua capacità di valorizzare i talenti e la conoscenza profonda del movimento cestistico regionale.

Il ruolo di vice allenatore sarà affidato da Mauro Serpico, originario di Pozzuoli, che porta ad Alcamo un bagaglio tecnico di ampio respiro. Allenatore e fisioterapista, ha maturato esperienze sulle panchine campane, tra cui Virtus Pozzuoli e Silcamitalia Pozzuoli, distinguendosi anche con l’Academy Basket Parete, dove ha condotto i gruppi giovanili fino alle finali nazionali. Parallelamente ha guidato con successo la Nazionale Golden Players Italia Over 50, conquistando titoli europei e mondiali.

Nello staff figura anche Pietro Milana, che lavorerà da secondo assistant coach. Ex cestista e tecnico originario di Alcamo, Milana allena da due stagioni la formazione Under 15 della GolfoBasket, con cui ha raggiunto le finali Interzona, confermandosi come giovane allenatore emergente. La preparazione fisica sarà affidata ad Alessandra Mio, reduce dall’esperienza in Serie A2 con la Nuova Pallacanestro Femminile Treviso, mentre il ruolo di fisioterapista sarà ricoperto da Gregorio Libero Condotto, che metterà a disposizione del gruppo la propria professionalità e competenza sanitaria. A supporto dell’area organizzativa ci sarà Daniele Ferrara, nuovo team manager della GolfoBasket Alcamo. Ex cestista con esperienze ad Agrigento e Alcamo, ha già fatto parte dello staff tecnico della squadra femminile alcamese nella scorsa stagione come vice allenatore. Con la definizione dello staff, la GolfoBasket Alcamo è pronta a radunarsi e presentarsi, poi, ufficialmente alla città.





