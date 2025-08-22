Sezioni
Cronaca
22/08/2025 09:05:00

Castelvetrano, trovato morto in casa un uomo di 46 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755846227-0-castelvetrano-trovato-morto-in-casa-un-uomo-di-46-anni.jpg

Tragedia nel centro storico di Castelvetrano, dove questa mattina è stato rinvenuto privo di vita, all’interno della sua abitazione di via Pietro Colletta, il corpo di un uomo di 46 anni, di nazionalità rumena.

 

A fare la scoperta sono stati i carabinieri della locale Compagnia, intervenuti insieme agli operatori del 118 dopo la segnalazione dei vicini, preoccupati perché da giorni non avevano notizie dell’uomo.

 

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, lascia presumere che il decesso risalga a diversi giorni fa. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso rivelatosi fatale.

 

Sul posto le forze dell’ordine hanno avviato le procedure di rito.



