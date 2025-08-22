Sezioni
Cultura
22/08/2025 12:00:00

San Vito Lo Capo chiude con Mario Giordano la 26ª edizione di Libri, autori e bouganville

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755854025-0-san-vito-lo-capo-chiude-con-mario-giordano-la-26-edizione-di-libri-autori-e-bouganville.jpg

Ultimo appuntamento questa sera alle 21.30 a San Vito Lo Capo con la rassegna letteraria Libri, autori e bouganville, giunta alla sua 26ª edizione. La manifestazione, curata da Giacomo Pilati e organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, saluta il suo pubblico con un ospite di grande richiamo: Mario Giordano.

 

Sul palco del Giardino di Palazzo La Porta, il giornalista e conduttore televisivo presenterà il suo ultimo libro, Dynasty (Rizzoli). Con la consueta verve e un’accurata documentazione, Giordano ricostruisce e denuncia sprechi, eccessi e contraddizioni delle famiglie più potenti d’Italia, rivelandone non solo il potere economico e politico, ma anche le fragilità e le miserie personali. Un viaggio tra i “Paperoni” del nostro Paese che svela il lato nascosto dei grandi dinasti italiani.

 

Con questo incontro si chiude una delle edizioni più seguite della rassegna, che ancora una volta ha trasformato San Vito Lo Capo in un palcoscenico dedicato ai libri, agli autori e al dialogo con i lettori.



