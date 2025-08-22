Sezioni
Cultura

» Sociale
22/08/2025 16:00:00

Trapani accoglie “Lo Spirito di Stella”: il catamarano senza barriere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755858604-0-trapani-accoglie-lo-spirito-di-stella-il-catamarano-senza-barriere.jpg

È approdato al porto di Trapani Lo Spirito di Stella, il catamarano accessibile a persone con disabilità, accolto dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, e dal Presidente della Lega Navale di Trapani, Piero Culcasi.

L’imbarcazione rappresenta la realizzazione del sogno del velista Andrea Stella, rimasto su una sedia a rotelle dopo un incidente avvenuto nel 2000 a Miami. La sua barca è unica al mondo perché progettata senza barriere architettoniche, per consentire a tutti di vivere il mare in piena libertà.

 

Il catamarano è protagonista del progetto “WoW – Wheels on Waves”, iniziativa sostenuta dal Ministero della Difesa che ha seguito parte del giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci, conclusosi di recente a Genova. La missione è diffondere un messaggio universale di inclusione, lo stesso che le Forze Armate italiane promuovono da anni: non lasciare indietro nessuno.

 

Partito dal Porto Antico di Genova il 18 novembre 2023 con destinazione Miami, Lo Spirito di Stella ha intrapreso un viaggio di oltre 40.000 miglia. A bordo si sono alternati skipper della Marina e dell’Aeronautica Militare, atleti paralimpici e velisti con diverse disabilità, per un totale di oltre 500 persone coinvolte.

Tra le tappe più significative, quella di New York, dove l’equipaggio ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, e quella in Australia, durante la quale il multiscafo ha incrociato la Vespucci. Dopo aver attraversato il Pacifico e l’Oceano Indiano, l’imbarcazione è rientrata in Mediterraneo, approdando ora in Sicilia.

Il progetto WoW ha dimostrato come il mare possa diventare un luogo di condivisione e di abbattimento delle barriere, unendo persone con esperienze e culture diverse, disabili e normodotati, sotto la stessa vela.

 

Lo Spirito di Stella resterà ormeggiato alla banchina Marinella del porto di Trapani fino al 25 agosto, offrendo alla città l’opportunità di conoscere da vicino una storia di coraggio, inclusione e speranza.



