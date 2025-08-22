Sezioni
Istituzioni
22/08/2025 18:00:00

La Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. La campagna con Myrta Merlino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755862675-0-la-polizia-di-stato-contro-le-truffe-agli-anziani-la-campagna-con-myrta-merlino.png

La Polizia di Stato lancia una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta agli anziani e alle loro famiglie per contrastare il fenomeno delle truffe, ancora troppo diffuso nel nostro Paese. Lo spot, disponibile sul sito istituzionale e sui canali social della Polizia di Stato, vede la partecipazione di una testimonial d’eccezione: la giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

 

Truffe sempre più sofisticate

La campagna prende spunto da due tra i raggiri più comuni: il finto corriere che si presenta alla porta per consegne mai ordinate e il sedicente amico che, con urgenza, chiede denaro per un familiare della vittima coinvolto in un presunto incidente.

Attraverso una narrazione semplice ma efficace, lo spot ribalta il punto di vista: la protagonista Gina, anziana ma attenta, non si lascia ingannare. Ogni tentativo di truffa si infrange contro la sua determinazione. Non solo chiude la porta ai malintenzionati, ma compie il gesto più importante: chiama subito la Polizia di Stato, che interviene tempestivamente.

 

 

 

La prevenzione come prima difesa

Il messaggio è chiaro: prevenire è la prima forma di difesa. “Nessuno è solo di fronte a questo tipo di reati”, sottolinea la Polizia di Stato, ricordando quanto sia fondamentale il ruolo delle Forze dell’Ordine, ma anche la solidarietà dei vicini e l’attenzione dei familiari. Una rete di protezione che può fare la differenza.

 

La voce di Myrta Merlino

Nel finale dello spot, Myrta Merlino si rivolge direttamente agli spettatori invitandoli a non cadere nell’inganno e a rivolgersi senza esitazione alla Polizia di Stato in caso di sospetti o necessità.

La campagna vuole trasmettere un messaggio di fiducia e consapevolezza: gli anziani non devono sentirsi soli, ma parte di una comunità che vigila e protegge.



