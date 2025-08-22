Sport e solidarietà: l’Interact Club Marsala raccoglie fondi per l’AIL con una partita

22/08/2025 02:00:00

Quando lo sport incontra la solidarietà, il risultato non può che essere vincente. Ne è testimonianza l’iniziativa organizzata dall’Interact Club Marsala, che nei giorni scorsi ha promosso una partita benefica per sostenere l’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (AIL).

L’evento, accolto con entusiasmo da un folto pubblico, ha permesso di raccogliere oltre 500 euro, interamente destinati ai servizi di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici.

Il presidente del Club, Federico Canova, ha sottolineato con soddisfazione il successo della giornata: «Desidero ringraziare di cuore tutti i soci che si sono impegnati nell’organizzazione di questa splendida iniziativa e tutti coloro che hanno partecipato alla partita. Il loro entusiasmo e la loro generosità hanno reso possibile il successo di questo pomeriggio di solidarietà».

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal delegato Rotary per l’Interact, Salvatore Bottone, che ha rimarcato lo spirito dell’iniziativa:

«Eventi come questo dimostrano la maturità e la responsabilità sociale dei nostri giovani interactiani, che sanno trasformare momenti di svago in opportunità concrete di aiuto per chi ne ha bisogno».

Fondamentale anche il contributo degli sponsor locali che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento: la Casa di Cura Morana, lo Studio Bellan, le Cantine Birgi, l’Amaro Punico, il Girarrosto 2020 di Sandro Bonafede e lo Sport Club Maggio.

A nome dell’AIL, Arianna Giacalone ha accolto con gratitudine la donazione: «Siamo profondamente grati all’Interact Club Marsala per questa generosa iniziativa. Il ricavato sarà interamente destinato ai nostri servizi di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici, un supporto fondamentale che permette di garantire cure qualificate direttamente a casa dei malati, migliorando la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie».

La giornata si è conclusa con la consegna dei “Premi Fair Play”, attribuiti dal professor Antonino Alagna, tecnico FIGC, a due giocatori che si sono distinti per correttezza e spirito sportivo: Antonio Monteleone e Javier, giovane spagnolo ospite a Marsala nell’ambito del Progetto Scambio Giovani.

Un’iniziativa che conferma come la passione sportiva, unita all’impegno civile, possa tradursi in gesti concreti di solidarietà a beneficio della comunità.



