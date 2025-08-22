Sezioni
Cultura

» Spettacoli
22/08/2025 00:00:00

A Marsala il concerto del Gen Rosso: “Insieme verso la Pace”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755792241-0-a-marsala-il-concerto-del-gen-rosso-insieme-verso-la-pace.jpg

 Lunedì 25 agosto, alle ore 21, il suggestivo anfiteatro “San Francesco”, incastonato nell’antica cava di tufo del Santuario Santo Padre delle Perriere, ospiterà il concerto del Gen Rosso, la band internazionale che da quasi sessant’anni diffonde messaggi di pace e fraternità attraverso la musica.

Lo spettacolo, dal titolo “Insieme verso la Pace”, non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio viaggio musicale tra riflessione, storia e spiritualità. Il pubblico sarà parte attiva della serata, unendo le proprie voci a quelle dei musicisti per cantare alcuni dei brani più amati come “Resta qui con noi”, “Servo per Amore”, “Speranze di Pace”, insieme alle nuove canzoni “Go For Love” e “Higher”.

 

Alla presenza del vescovo Angelo Giurdanella, ci sarà anche un intenso momento di preghiera, con un pensiero rivolto ai popoli che soffrono a causa delle guerre: nella Striscia di Gaza, in Ucraina, in Myanmar, in Congo, e in tutti quei conflitti dimenticati che continuano a generare dolore e vittime innocenti.

Fondata nel 1966 all’interno del Movimento dei Focolari, la band è oggi ambasciatrice di unità e speranza nel mondo, avendo calcato i palchi di 63 Paesi nei cinque continenti. Gen Rosso ha portato la sua musica tra le piazze e i teatri, ma anche nei luoghi più segnati da calamità, povertà o emarginazione, come carceri e zone colpite da catastrofi naturali.

 

Il direttore musicale Emanuele Chirco, tastierista e arrangiatore marsalese, ritorna così nella sua città natale per un evento di grande valore simbolico. Dal 2003 collabora alla produzione dei dischi del gruppo e dal 2018 cura arrangiamenti e direzione musicale dei tour. «Dalla prima batteria e chitarra elettrica rosse donate da Chiara Lubich nel 1966 – racconta Chirco – generazioni di artisti hanno dato vita al Gen Rosso con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio, mettendo i propri talenti al servizio di un messaggio universale». L’anfiteatro del Santuario Santo Padre delle Perriere, luogo che unisce fede, comunità e cultura, sarà cornice ideale di un concerto che vuole andare oltre la musica: un invito a diventare costruttori di pace e testimoni di un’umanità nuova, capace di amore, solidarietà e coesione sociale.



