Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
22/08/2025 22:00:00

Marsala: martedì l’ultima milonga dell’estate 2025 ai Canottieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755872232-0-marsala-martedi-l-ultima-milonga-dell-estate-2025-ai-canottieri.jpg

Martedì 26 agosto 2025 alle ore 21:30 la città di Marsala ospiterà la quarta ed ultima milonga estiva della stagione. La location scelta non poteva essere più suggestiva: la Società Canottieri di Lungomare Boeo 9, affacciata sul mare e da sempre punto di incontro per eventi culturali e musicali.

 

A dare ritmo e atmosfera alla serata sarà il TDJ Bruno Arini, che con la sua selezione musicale accompagnerà i ballerini in un viaggio tra i grandi classici del tango argentino. Sarà un’occasione speciale per salutare l’estate ballando in una cornice indimenticabile.

 

L’evento è organizzato da Peppe Mineo e Bruno Arini , quest’ultimo anche promotore dei corsi di Tango Estilo Milonguero a Marsala. Per info e prenotazioni 348 274 6429.  Ulteriori dettagli e aggiornamenti si trovano sul sito: www.tangoapalermo.com.

 

Con questa serata speciale si conclude la stagione delle milonghe estive a Marsala: un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del tango argentino e per chi desidera vivere una notte magica sul mare.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...