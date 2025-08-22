Marsala: martedì l’ultima milonga dell’estate 2025 ai Canottieri

22/08/2025 22:00:00

Martedì 26 agosto 2025 alle ore 21:30 la città di Marsala ospiterà la quarta ed ultima milonga estiva della stagione. La location scelta non poteva essere più suggestiva: la Società Canottieri di Lungomare Boeo 9, affacciata sul mare e da sempre punto di incontro per eventi culturali e musicali.

A dare ritmo e atmosfera alla serata sarà il TDJ Bruno Arini, che con la sua selezione musicale accompagnerà i ballerini in un viaggio tra i grandi classici del tango argentino. Sarà un’occasione speciale per salutare l’estate ballando in una cornice indimenticabile.

L’evento è organizzato da Peppe Mineo e Bruno Arini , quest’ultimo anche promotore dei corsi di Tango Estilo Milonguero a Marsala. Per info e prenotazioni 348 274 6429. Ulteriori dettagli e aggiornamenti si trovano sul sito: www.tangoapalermo.com.

Con questa serata speciale si conclude la stagione delle milonghe estive a Marsala: un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del tango argentino e per chi desidera vivere una notte magica sul mare.



