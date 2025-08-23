Sezioni
Cittadinanza
23/08/2025 07:01:00

Turismo a Marsala. "Ci sono anche cose positive"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755874861-0-turismo-a-marsala-ci-sono-anche-cose-positive.jpg

Non solo critiche, ma anche parole di apprezzamento. In un periodo in cui si leggono molte lamentele da parte di turisti o marsalesi tornati in città per le ferie, c’è chi sceglie di raccontare l’esperienza opposta. È il caso di Aldo, turista di Messina, che ha voluto scrivere una lettera per condividere il suo punto di vista su Marsala, dove ha trascorso le vacanze estive con la famiglia dal 12 al 20 luglio.

 

«Leggo tante critiche sulla città di Marsala da parte di turisti o di cittadini che ritornano in ferie nella propria cittadina. Certamente alcune opinioni possono essere condivisibili – scrive il nostro lettore–. Io però vorrei rimarcare anche le cose positive che ho potuto riscontrare in città».

E sono diverse le cose che il turista messinese dice di aver apprezzato: «I proprietari dell’appartamento preso in affitto sono stati gentilissimi. In tutti i posti dove siamo andati a mangiare, sia al centro che in periferia, siamo stati trattati sempre con garbo e rispetto. E devo dire che i prezzi, rispetto alla mia città, sono più bassi».

Un aspetto che gli è rimasto particolarmente impresso è la qualità dell’offerta gastronomica nel centro storico: «Ovviamente non faccio il nome del locale, ma ho trovato panini e pizza di qualità a un ottimo prezzo».

Infine, una nota positiva anche sulla gestione dei rifiuti, spesso uno dei punti critici della città: «Mi ha colpito trovare l’isola ecologica aperta di domenica e vedere la gente che conferiva i rifiuti».

Per Aldo  e la sua famiglia, non era la prima volta in città. «È la terza volta che soggiorno a Marsala – conclude – e ci siamo sempre trovati bene. Appena potremo, ritorneremo».



