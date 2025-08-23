Botte da orbi tra invitati: un altro matrimonio finisce in rissa

23/08/2025 13:30:00

Ancrora una rissa, ancora botte da orbi in un matrimonio sicilia. Quel che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un vero incubo. A Terrasini, in provincia di Palermo, un matrimonio è stato sconvolto da una violenta rissa, con un uomo preso di mira da altri invitati.

I fatti risalgono alla sera del 21 agosto, in una rinomata sala ricevimenti. La tensione è salita quando uno degli ospiti, evidentemente ubriaco, ha iniziato a litigare con l’autista di un calessino incaricato di accompagnare gli invitati all’interno della villa. L’uomo ha cominciato a inveire contro il conducente, e ben presto le parole sono degenerati in violenza fisica.

In pochi istanti, la discussione si è trasformata in una rissa furibonda, con altri invitati che si sono uniti alla mischia. Pugni e spintoni hanno trasformato la festa in un vero e proprio ring, causando fuggi-fuggi tra gli ospiti e persino tra i fotografi, rimasti sconvolti davanti alla scena.

Fortunatamente, la situazione si è poi calmata senza bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine. Rimane però l’amaro ricordo per gli sposi, il cui giorno speciale è stato irrimediabilmente rovinato.

Qui ciò che è accaduto qualche giorno fa in un matrimonio a Giardinello, sempre in provincia di Palermo, e qui, invece, a Marsala, dove lo chef e titolare di una sala trattenimenti è stato aggredito per un dolce al lattosio non servito.



