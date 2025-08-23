Fanno sesso sul lungomare e vengono ripresi, il video finisce online

23/08/2025 17:00:00

Una scena a luci rosse ha scosso all’alba di oggi Forte Vigliena, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati del lungomare di Ortigia, a Siracusa. Una coppia è stata sorpresa mentre consumava un rapporto sessuale in pieno giorno sulle scale del solarium, davanti al mare, incurante della possibilità di essere vista.

La scena è stata ripresa da un passante con un video amatoriale che in poche ore ha fatto il giro dei social, tra indignazione, ironia e inevitabili polemiche. Le immagini sono diventate virali, scatenando un acceso dibattito sul degrado e la mancanza di controllo in una delle zone simbolo della città.

L’episodio riapre infatti il tema del decoro urbano e della sicurezza degli spazi pubblici, specialmente in un periodo in cui Siracusa è meta di migliaia di turisti. Le proteste di cittadini e commercianti non si sono fatte attendere, chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine e più controlli in un’area che dovrebbe essere il biglietto da visita della città.

Non è la prima volta che Siracusa finisce sotto i riflettori per episodi simili: nel giugno 2024, una coppia di giovani era stata sorpresa in atteggiamenti intimi all’interno dell’ex Carcere borbonico, sempre documentata da un video diventato virale.

Adesso si attende di capire se verranno presi provvedimenti nei confronti dei protagonisti del video. Intanto, la polemica sullo stato del centro storico continua a tenere banco.



