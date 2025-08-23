Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/08/2025 08:19:00

West Nile, un nuovo caso in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755930159-0-west-nile-un-nuovo-caso-in-sicilia.jpg

All’Ospedale Papardo di Messina è stato diagnosticato il primo caso di infezione da virus West Nile, responsabile della cosiddetta Febbre del Nilo Occidentale. L’approccio multidisciplinare adottato dalla struttura ha consentito di individuare il virus in tempi rapidi e di garantire al paziente il trattamento terapeutico necessario.

 

Il West Nile è un arbovirus trasmesso dalle zanzare infette. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o provoca sintomi simili a quelli influenzali; nei soggetti più fragili, come anziani o pazienti con patologie pregresse, può però degenerare in complicanze neurologiche, tra cui meningite e meningo-encefalite.

 

Il paziente ricoverato a Messina, dopo sei giorni di febbre persistente a casa, si è presentato in pronto soccorso con febbre alta, mal di testa e rigidità nucale, sintomi che hanno inizialmente fatto sospettare un’encefalite. La valutazione del direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive e gli accertamenti dell’Unità di Patologia Clinica diretta da Giuseppe Falliti hanno permesso di confermare la diagnosi di infezione da West Nile. L’uomo è stato posto in isolamento e sottoposto a terapia farmacologica, mentre l’ospedale ha attivato tutte le procedure previste dalle direttive ministeriali.

Si tratta del secondo caso in Sicilia: qualche settimana fa un altro paziente era stato colpito a Catania. Nei giorni scorsi, invece, si era ipotizzato un caso a Palermo poi smentito dalle verifiche sanitarie.

Le autorità sanitarie raccomandano di prestare attenzione alla prevenzione, soprattutto in estate, con semplici accorgimenti come l’uso di repellenti, zanzariere e l’eliminazione dei ristagni d’acqua dove le zanzare possono proliferare.



Cronaca | 2025-08-23 08:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755930159-0-west-nile-un-nuovo-caso-in-sicilia.jpg

West Nile, un nuovo caso in Sicilia

All’Ospedale Papardo di Messina è stato diagnosticato il primo caso di infezione da virus West Nile, responsabile della cosiddetta Febbre del Nilo Occidentale. L’approccio multidisciplinare adottato dalla struttura ha consentito...

Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...