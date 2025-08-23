Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
23/08/2025 10:00:00

Alcamo, il Segretario Generale Bonanno nominato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755918957-0-alcamo-il-segretario-generale-bonanno-nominato-al-libero-consorzio-comunale-di-ragusa.jpg

Cambio di incarico per il Segretario Generale del Comune di Alcamo, Vito Antonio Bonanno, che dal 2016 ricopriva il ruolo a Palazzo di Città. Bonanno è stato infatti nominato Segretario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, un avanzamento di carriera che segna la fine di quasi nove anni di servizio ad Alcamo.

 

Il sindaco Domenico Surdi ha espresso parole di stima per il Segretario uscente: “Al dott. Bonanno i migliori auguri per questo prestigioso incarico. La sua esperienza e la sua capacità organizzativa hanno contribuito a risultati importanti per la nostra amministrazione”.

 

Surdi ha ricordato come, in questi anni, Bonanno sia stato un punto di riferimento non solo per la giunta e il consiglio comunale, ma anche per tutto il personale: “Ha guidato gli uffici con competenza e dedizione, promuovendo la trasparenza e l’etica pubblica, principi che hanno rafforzato il modello di buona amministrazione di Alcamo”.

Il primo cittadino ha infine ringraziato Bonanno a nome dell’intera amministrazione: “Siamo certi – ha concluso – che potremo ancora contare sul suo supporto per le sfide future della città”.

 



