Valderice: Forza Italia riorganizza la sua struttura comunale dopo il congresso locale

23/08/2025 22:00:00

Dopo il congresso locale, Forza Italia a Valderice avvia una fase di riorganizzazione interna e rafforza la propria struttura comunale sotto la guida del segretario Anna Maria Croce, già assessore e consigliere provinciale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: “ricostruire un rapporto diretto con i cittadini e consolidare la presenza del partito sul territorio”.

La nuova segreteria comunale vede la presenza dei rappresentanti istituzionali di Forza Italia: il sindaco Francesco Stabile, l’assessore Giuseppe Cardella, il presidente del Consiglio comunale Camillo Iovino, i consiglieri Giuseppe Martinico, Maria Iovino e Maria Anna Pavia. Accanto a loro, Croce potrà contare sul supporto del vice segretario Bartolomeo Asta e del responsabile amministrazione e tesoreria Michele Mantione.

Il partito ha scelto di articolare la segreteria in settori tematici affidati a referenti specifici: dalla scuola (Silvana Urso) ai lavori pubblici e politiche giovanili (Mantione), dai servizi sociali (Anna Maria Ciotta) alla comunicazione (Giusy Lombardo), fino a turismo, ambiente, cultura, sanità, sport e lavoro. Una distribuzione di competenze che punta a “rendere più efficace l’azione sul territorio, stimolando partecipazione e coinvolgimento”, come si legge nel documento diffuso dalla segreteria.

La riorganizzazione arriva in un momento in cui Forza Italia, nel quadro del centrodestra, intende riaffermare il proprio ruolo non solo in ambito amministrativo ma anche nel rapporto con il tessuto sociale ed economico. “Il nostro compito – sottolinea Croce – è recuperare la fiducia dei cittadini, soprattutto di quanti oggi vivono disaffezione verso la politica. La segreteria deve essere uno strumento operativo, vicino ai quartieri, alle frazioni e alle realtà associative locali”.

Con un organigramma che unisce figure di esperienza e volti nuovi, la sfida del partito è tradurre le istanze raccolte nel territorio in proposte concrete e azioni amministrative. Forza Italia a Valderice mira così a posizionarsi come una componente attiva e determinante della coalizione di centrodestra, pronta a incidere sulle strategie di sviluppo locale.

La rinnovata segreteria comunale si presenta dunque non solo come luogo di coordinamento politico interno, ma come presidio di ascolto e confronto con la comunità, con l'ambizione di ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.




