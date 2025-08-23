Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
23/08/2025 14:00:00

Asp di Trapani, tavolo tecnico sul contrasto alla povertà sanitaria e alle diseguaglianze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755875411-0-asp-di-trapani-tavolo-tecnico-sul-contrasto-alla-poverta-sanitaria-e-alle-diseguaglianze.jpg

Potenziare la medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica, coinvolgendo comunità e associazioni. È questa una delle linee strategiche che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sta portando avanti attraverso il PNES, Programma Nazionale Equità nella Salute, area di intervento “Contrastare la Povertà sanitaria”.

 

L’Asp Trapani ha previsto il coinvolgimento attivo dei rappresentanti degli Enti del Terzo settore e dei portatori di interesse, identificati nella co-progettazione, nell’individuazione dei bisogni di salute delle comunità, attraverso azioni da includere nella governance degli interventi aziendali.

Tra gli obiettivi, la costituzione di un “Tavolo tecnico permanente sul contrasto alla povertà sanitaria ed alle diseguaglianze in sanità” ed il rafforzamento della rete di comunità attraverso l’identificazione dei “leaders di comunità” e con la realizzazione di un protocollo operativo aziendale al fine di rendere più equo l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie per le fasce deboli della popolazione e a rischio di emarginazione sociale.

 

Per questo motivo l’Azienda ha emanato un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per Enti del Terzo Settore e associazioni, i quali verranno, così, coinvolti nella realizzazione di uno strumento condiviso per la rilevazione e la mappatura dei bisogni socio-sanitari nella popolazione target, individuando ed intercettando i fabbisogni di assistenza nel territorio della provincia di Trapani.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina PNES del sito aziendale (link) e nella sezione avvisi (link)

 



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...