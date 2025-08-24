Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
24/08/2025 11:50:00

Calcio Promozione: due nuovi arrivi per il Mazara di Mister Cavataio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756028711-0-calcio-promozione-due-nuovi-arrivi-per-il-mazara-di-mister-cavataio.jpg

La società Mazara calcio ha tesserato l'esterno di attacco Calogero Melia. Il neo arrivato, mazarese classe 2002, ha iniziato la sua esperienza calcistica nel settore giovanile e la Primavera del Trapani in Serie B. In seguito è passato al Mazara dove ha sfoderato ottime prestazioni e realizzato importanti goal, tra i suoi allenatori, Marino e Domenicali. Successivamente si trasferisce in America dove viene ingaggiato da una squadra College. Melia ritornato a Mazara ha accettato di vestire la maglia gialloblù per dare forza alla squadra della propria città. La società canarina, dopo la riconferma di mister Filippo Cavataio e gli arrivi del difensore Alessio Maniscalco (2002) e dell’esterno d’attacco Calogero Melia (2002) annuncia la riconferma del Bomber Michele Perrone anche per la stagione 2025/26. Il centravanti gialloblù, classe 2004, lo scorso anno ha notevolmente contribuito alla salvezza della squadra realizzando 14 reti. Michele Perrone, molto richiesto da altre società ha scelto di continuare a sudare la maglia canarina a suon di gol per portare in alto i colori della propria città.
Dichiara il presidente Totò Asaro: “Diamo il benvenuto a Calogero Melia e Michele Perrone. Ho apprezzato il loro entusiasmo nel volere sposare il neo progetto canarino che sicuramente li vedrà protagonista. Sono certo si faranno valere per impegno, dedizione e professionalità con la maglia canarina". Dichiara anche il direttore Roberto Bucca: “Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti. Nonostante i giocatori avessero ricevuto richieste da altre società hanno accettato di lottare per la maglia canarina. Stiamo lavorando per mettere a disposizione di mister Filippo Cavataio una squadra completa nei vari reparti". 

In foto il Presidente Asaro con l'attaccante Perrone.
 



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...