Calcio Promozione: due nuovi arrivi per il Mazara di Mister Cavataio

24/08/2025 11:50:00

La società Mazara calcio ha tesserato l'esterno di attacco Calogero Melia. Il neo arrivato, mazarese classe 2002, ha iniziato la sua esperienza calcistica nel settore giovanile e la Primavera del Trapani in Serie B. In seguito è passato al Mazara dove ha sfoderato ottime prestazioni e realizzato importanti goal, tra i suoi allenatori, Marino e Domenicali. Successivamente si trasferisce in America dove viene ingaggiato da una squadra College. Melia ritornato a Mazara ha accettato di vestire la maglia gialloblù per dare forza alla squadra della propria città. La società canarina, dopo la riconferma di mister Filippo Cavataio e gli arrivi del difensore Alessio Maniscalco (2002) e dell’esterno d’attacco Calogero Melia (2002) annuncia la riconferma del Bomber Michele Perrone anche per la stagione 2025/26. Il centravanti gialloblù, classe 2004, lo scorso anno ha notevolmente contribuito alla salvezza della squadra realizzando 14 reti. Michele Perrone, molto richiesto da altre società ha scelto di continuare a sudare la maglia canarina a suon di gol per portare in alto i colori della propria città.

Dichiara il presidente Totò Asaro: “Diamo il benvenuto a Calogero Melia e Michele Perrone. Ho apprezzato il loro entusiasmo nel volere sposare il neo progetto canarino che sicuramente li vedrà protagonista. Sono certo si faranno valere per impegno, dedizione e professionalità con la maglia canarina". Dichiara anche il direttore Roberto Bucca: “Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti. Nonostante i giocatori avessero ricevuto richieste da altre società hanno accettato di lottare per la maglia canarina. Stiamo lavorando per mettere a disposizione di mister Filippo Cavataio una squadra completa nei vari reparti".

In foto il Presidente Asaro con l'attaccante Perrone.





