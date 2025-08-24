Sezioni
Sport

Calcio
24/08/2025 12:52:00

Il Marsala 1912 nel precampionato scalda i motori in vista del derby di Coppa Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756033883-0-il-marsala-1912-nel-precampionato-scalda-i-motori-in-vista-del-derby-di-coppa-italia.jpg

Il Marsala 1912 di precampionato, dopo la vittoria contro l'under 19 del Palermo, gioca due importanti Test Match contro Sancataldese e Salemi in vista dell'imminente inizio di stagione. La squadra del Presidente Angelo Casa che sta dimostrando una crescita costante, frutto dell'ottimo lavoro di preparazione svolto a Petrosino, ha giocato il primo confronto in trasferta al Mazzola di San Cataldo. Ne è uscito un match equilibrato contro una squadra di categoria superiore terminato con una sconfitta di misura per 1-0. In rete per i nisseni Viglianisi. Gli azzurri hanno saputo interpretare tatticamente la gara anche se con con un organico ridotto, mostrando buone trame di gioco e non disdegnando la via della rete.
Il secondo Test Match si è tenuto sabato 23 agosto, tra le mura amiche di Petrosino, dove il Marsala ha dominato il Salemi, formazione di Promozione, con un netto 4-0. In rete Costa, autore di una doppietta, poi Lettieri e Sinacori con una segnatura a testa che hanno completato il tabellino. Più che il risultato finale, ciò che ha colpito è stato il ritmo di gioco elevato, caratterizzato da gamba sciolta, pressing alto e reparti corti, chiara testimonianza dell'intenso lavoro svolto dallo staff di Mister Chinnici per curare ogni dettaglio della condizione atletica. Questo ciclo di test match ha delineato un Marsala 1912 in grande crescita e con chiare ambizioni, capace di esprimere un gioco brillante e dinamico, frutto di una preparazione meticolosa. La squadra ha saputo alternare la solidità difensiva contro avversari di categoria superiore ad una sorprendente prolificità offensiva ed un ritmo intenso contro squadre ben attrezzate. Un segnale forte e chiaro in vista degli impegni ufficiali, che lascia presagire una stagione da protagonisti.
Ora l'attenzione si sposta sull'esordio stagionale ufficiale fissato per domenica 31 agosto al "Sorrentino" contro l'Accademia Trapani. Un derby in cui bisogna  partire bene con una sicura cornice di tifosi azzurri che si recherà a Trapani per vedere all'opera gli uomini di Chinnici nella loro prima uscita stagionale. L'attesa in città è palpabile e si preannuncia una massiccia partecipazione di tifosi azzurri, pronti a sostenere la propria squadra in questo primo importante match e a spingerla verso un cammino vincente in una Coppa Italia che potrebbe divenire obiettivo importante per la società
 



