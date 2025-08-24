Marsala: piazza Marconi tra incuria, degrado e erbacce sulle scale

24/08/2025 11:00:00

A Marsala, il concetto di decoro urbano sembra ormai un lontano ricordo. Lo dimostrano le condizioni in cui versa piazza Marconi, ridotta a simbolo di incuria e disattenzione.

"Chi arriva dall’incrocio tra via Colocasio e via Cattaneo e decide di salire i gradini che portano alla fontana, si trova davanti a uno spettacolo tutt’altro che accogliente: una vasca completamente priva d’acqua, e un cespuglio di erbacce cresciuto senza controllo proprio sulle scale - ci scrive un lettore di tp24 -. Un ostacolo che non solo deturpa l’immagine della piazza, ma rappresenta un serio disagio per chiunque, specialmente per gli anziani, costretti a rischiare lo scavalcamento pur di passare. È questa l’idea di “cura del verde” che la città offre a cittadini e turisti?".

Non è un caso isolato, ma dell’ennesimo esempio di come l’attenzione al verde pubblico e agli spazi comuni sia pressoché inesistente. Marsala, continua a presentarsi con fontane senz’acqua e piazze trascurate.

Il risultato è un quadro indecoroso che mina non solo l’immagine della città, ma anche la vivibilità quotidiana. Possibile che nessuno si accorga di questa situazione? O peggio, che ci si sia ormai rassegnati all’abbandono?

Marsala meriterebbe decoro, non degrado. E i cittadini hanno il diritto di pretenderlo.

