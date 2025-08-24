Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/08/2025 15:00:00

Da inizio estate in Sicilia ci sono stati più di 600 incendi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756018057-0-da-inizio-estate-in-sicilia-ci-sono-stati-piu-di-600-incendi.jpg

Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900, a livello nazionale, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.930 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

 

Sempre dal 15 giugno, sono stati effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.204 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 18.677 i lanci di sostanze estinguenti prodotte sulle fiamme.

Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 3.250 interventi dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 623 interventi.

 

Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono lo stato la Sicilia (612), il Lazio (359) e la Calabria (333). Sempre nell’ultima settimana sono stati 58 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.866 ore di lavoro. Lo rende noto un comunicato del Ministero dell’Interno. 



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...

Cronaca | 2025-08-23 17:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/triscina-paura-in-mare-salvate-due-bambine-sul-sup-250.png

Triscina, paura in mare: salvate due bambine sul sup

Un tranquillo pomeriggio in mare ha rischiato di trasformarsi in un dramma lo scorso sabato 16 agosto lungo il litorale tra Triscina e Tre Fontane. Due bambine di circa dieci anni, che si trovavano su una tavola da sup, hanno infatti avuto serie...