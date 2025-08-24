Sezioni
Cultura
24/08/2025 02:06:00

Trapani, Sassofono e pianoforte per le avanguardie musicali del '900

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755943720-0-trapani-sassofono-e-pianoforte-per-le-avanguardie-musicali-del-900.jpg

Da Erik Satie a Leonard Bernstein, un secolo di avanguardie musicali in scena domenica 24 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro San Domenico a Trapani. Protagonisti del concerto "Excentric Satie - Il coraggio di precorrere il nuovo" Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte.


A soli 29 anni, Jacopo Taddei ha già conquistato i palchi internazionali più prestigiosi. Vincitore del Premio Claudio Abbado, ha suonato con la Filarmonica della Scala, i Berliner Philharmoniker e l'Orchestra del Teatro alla Scala. Dal 2022 è in tournée mondiale con il Signum Saxophone Quartet, che nel 2025 tornerà in Australia.
Luca Ciammarughi porta al duo la sua doppia anima di virtuoso e divulgatore. Pianista e narratore affermato sui palchi internazionali, è anche volto noto di Radio Classica e autore di saggi musicali. La sua capacità di coniugare tecnica e comunicazione lo rende uno dei musicisti più completi della sua generazione.
 

L'incontro tra sassofono e pianoforte crea un dialogo unico e permette di esplorare sonorità che né lo strumento solista né il pianoforte da solo potrebbero raggiungere.

Il concerto "Excentric Satie – Il coraggio di precorrere il nuovo" propone un percorso musicale che parte dalle atmosfere rarefatte e oniriche del maestro francese, per poi attraversare il Novecento e oltre, toccando le innovazioni di John Cage, Philip Glass, Leonard Bernstein. Completano il programma arrangiamenti originali firmati dallo stesso duo per brani di Georges Bizet, François Borne, Paul Bonneau, Francis Poulenc e Brian Eno.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell'evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.

Il concerto rientra nella 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese, sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Siciliana e Comune di Trapani. La formula del duo strumentale rappresenta una delle novità di questa edizione, che punta sulla sperimentazione e sulla valorizzazione di formazioni cameristiche di alta qualità.



