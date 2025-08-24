Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
24/08/2025 10:00:00

Porti, cultura e poltrone: le nuove frontiere del governo delle nomine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756019912-0-porti-cultura-e-poltrone-le-nuove-frontiere-del-governo-delle-nomine.png

Va bene lo spoils system, il modello di selezione dei vertici amministrativi su base fiduciaria e di competenza, ma alcune scelte del governo in carica, hanno il retrogusto dell'occupazione.Il partito di maggioranza relativa l'ha praticata nominando Fabio Tagliaferri presidente e amministratore delegato di Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Cultura la cui mission è l'attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il manager ha diretto una società di Auto noleggio, in Forint che produce abbigliamento da lavoro come addetto ufficio vendite, di automotive in MotorLazio srl e assicurazioni, da funzionario pubblico si è occupato di progetti rurali e di agricoltura, Dal 1998 consigliere comunale di Frosinone, assessore e vicesindaco, batte anche il nostro Sturiano. Ma la qualità principale è di essere amico di Arianna Meloni, sorella di Giorgia.
 

Forza Italia si è portata avanti, e stato approvato un suo emendamento che cancella il vincolo per gli ex amministratori locali: saranno immessi a incarichi dirigenziali anche senza concorso.Il governo smonta le disposizioni anti-lottizzazione del 2013.La nuova norma permetterà agli ex assessori, ex presidenti ed ex consiglieri regionali o comunali di tornare nell’amministrazione come dirigenti, anche nello stesso ente in cui hanno esercitato potere politico, senza più l’obbligo del concorso pubblico.
 

Salvini per non essere da meno ha nominato Annalisa Tardino commissaria all'AdSP Sicilia occidentale, senza alcuna competenza nel settore, ma è stata eurodeputata della Lega dal 2019-2024, non rieletta l'anno passato. Schifani ha ribadito che la nuova dirigente non ha le conoscenze e minaccia un ricorso al Tar per diversi diversi profili di illegittimità. La Tardino sostituisce Pasqualino Monti che da 20anni si occupa di porti con risultati egregi, ha rilanciato quello di Palermo con soddisfazione unanime, ed è in possesso anche della laurea magistrale in Economia del Mare. Che aggiungere: O tempora o mores.

Vittorio Alfieri
 



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...

L'Alfiere | 2025-08-23 02:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/leoncavallo-fine-di-un-epoca-250.jpg

Leoncavallo, fine di un'epoca

Leoncavallo fine di un'epoca, il centro sociale di Milano è stato sgomberato nei giorni scorsi.  La prima sede nel 1975 fu un'area pubblica dismessa, un caseggiato affacciava nella via da cui prese il nome. Si...