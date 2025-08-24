Porti, cultura e poltrone: le nuove frontiere del governo delle nomine

24/08/2025 10:00:00

Va bene lo spoils system, il modello di selezione dei vertici amministrativi su base fiduciaria e di competenza, ma alcune scelte del governo in carica, hanno il retrogusto dell'occupazione.Il partito di maggioranza relativa l'ha praticata nominando Fabio Tagliaferri presidente e amministratore delegato di Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Cultura la cui mission è l'attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il manager ha diretto una società di Auto noleggio, in Forint che produce abbigliamento da lavoro come addetto ufficio vendite, di automotive in MotorLazio srl e assicurazioni, da funzionario pubblico si è occupato di progetti rurali e di agricoltura, Dal 1998 consigliere comunale di Frosinone, assessore e vicesindaco, batte anche il nostro Sturiano. Ma la qualità principale è di essere amico di Arianna Meloni, sorella di Giorgia.



Forza Italia si è portata avanti, e stato approvato un suo emendamento che cancella il vincolo per gli ex amministratori locali: saranno immessi a incarichi dirigenziali anche senza concorso.Il governo smonta le disposizioni anti-lottizzazione del 2013.La nuova norma permetterà agli ex assessori, ex presidenti ed ex consiglieri regionali o comunali di tornare nell’amministrazione come dirigenti, anche nello stesso ente in cui hanno esercitato potere politico, senza più l’obbligo del concorso pubblico.



Salvini per non essere da meno ha nominato Annalisa Tardino commissaria all'AdSP Sicilia occidentale, senza alcuna competenza nel settore, ma è stata eurodeputata della Lega dal 2019-2024, non rieletta l'anno passato. Schifani ha ribadito che la nuova dirigente non ha le conoscenze e minaccia un ricorso al Tar per diversi diversi profili di illegittimità. La Tardino sostituisce Pasqualino Monti che da 20anni si occupa di porti con risultati egregi, ha rilanciato quello di Palermo con soddisfazione unanime, ed è in possesso anche della laurea magistrale in Economia del Mare. Che aggiungere: O tempora o mores.



Vittorio Alfieri





