Cultura

» Sociale
24/08/2025 12:00:00

"Riempi la ciotola", distribuiti a Trapani 500 kg di alimenti per cani e gatti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755959380-0-riempi-la-ciotola-distribuiti-a-trapani-500-kg-di-alimenti-per-cani-e-gatti.jpg

 Nel mese di aprile 2025 è partita la seconda edizione di “Riempi una ciotola”, l’iniziativa solidale promossa dalla Sezione dell’OIPA di Trapani (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), patrocinata dal Comune. Grazie alla collocazione di numerosi “carrelli solidali” in sei punti vendita tra supermercati e negozi per animali, sono stati raccolti oltre 500 kg di alimenti tra croccantini e scatolette destinati a cani e gatti.


Il cibo è stato distribuito ai referenti delle colonie feline riconosciute, ai tutori dei cani di quartiere e ai proprietari di animali in difficoltà economica. Nei carrelli sono stati inseriti anche beni di prima necessità per le persone, permettendo così di aiutare alcune famiglie indigenti individuate dai volontari.

“Questa iniziativa ha permesso di sfamare numerosi randagi e di aiutare famiglie in difficoltà, dimostrando quanto è forte la solidarietà”, commenta Baldo Ferlito, delegato della Sezione di OIPA Trapani. “Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione comunale di Trapani per il sostegno e a tutti i punti vendita che hanno aderito al progetto“.

Con “Riempi una ciotola”, l’OIPA Trapani rinnova il proprio impegno quotidiano a favore degli animali e delle persone più fragili, confermandosi un punto di riferimento sul territorio.



