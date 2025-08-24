Sezioni
Sport
24/08/2025 09:00:00

 Serie C, oggi la prima del Trapani: squadra rivoluzionata e il -8 da recuperare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756018804-0-serie-c-oggi-la-prima-del-trapani-squadra-rivoluzionata-e-il-8-da-recuperare.jpg

Debutta questa sera alle 21 sul campo del Casarano il nuovo Trapani di Salvatore Aronica. I granata, tra i club più attivi sul mercato estivo, si presentano al via della Serie C con una rosa completamente rivoluzionata e un pesante handicap: gli otto punti di penalizzazione inflitti per il caso dei presunti falsi crediti d’imposta.

 

L’obiettivo dichiarato è quello di cancellare in fretta il passivo iniziale e restare agganciati al treno playoff. Intanto, nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Picerno, il Trapani ha sofferto ma è riuscito a passare il turno ai rigori. Decisivo il gol nel finale di Fischnaller, chiamato a raccogliere l’eredità di Facundo Lescano.

Proprio l’ex Südtirol guiderà l’attacco assieme a Canotto, tornato a Trapani dopo otto anni, e Grandolfo, 10 reti nella scorsa stagione. Ma è l’intero organico ad essere stato rinforzato: in porta c’è Galeotti, in difesa Giron e Pirrello, a centrocampo spazio a Di Noia, Nicoli e Vazquez.



