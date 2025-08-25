In Sicilia un consigliere comunale ha preso a pugni il sindaco

25/08/2025 18:01:00

Un pugno in pieno volto, in pieno giorno, in pieno centro. Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito questa mattina da un consigliere comunale d’opposizione, proprio davanti al Municipio, in piazza del Santuario, nella città metropolitana di Catania.

Secondo quanto ricostruito dal sito La Sicilia, il consigliere – dopo averlo insultato con frasi come "Mi togli il pane per mangiare" – avrebbe colpito il primo cittadino con un pugno al volto. Caggegi, visibilmente scosso, ha chiamato subito i carabinieri e i soccorsi. L’ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma facciale con una prognosi di 15 giorni.

«Ho un occhio nero. Fortunatamente nulla di grave, ma sono davvero scioccato da quello che è accaduto», ha dichiarato Caggegi. «È un gesto gravissimo, non solo perché violento, ma perché arriva da un consigliere comunale, una persona che rappresenta i cittadini. La mia amministrazione ha fatto della legalità un pilastro. E invece mi ritrovo qui, con la faccia tumefatta, per mano di un collega politico».

Il sindaco ha aggiunto di voler presentare denuncia ai carabinieri di Gravina di Catania appena ricevuto il referto medico: «Non le nascondo che ho paura. Da oggi in poi avrò sempre qualcuno con me quando mi muoverò per il paese».



