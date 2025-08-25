Erice, a fine agosto torna “Borgo diVino in tour”: tre giorni di vino, cibo e musica

25/08/2025 11:01:00

Dal 29 al 31 agosto Erice ospiterà per il secondo anno consecutivo “Borgo diVino in tour”, la rassegna enogastronomica itinerante promossa dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia e organizzata da Valica S.p.A., con il patrocinio del Comune.

L’evento, che si svolgerà nel cuore del borgo medievale tra piazza della Loggia, piazza San Domenico e piazza San Giuliano, aprirà ogni giorno dalle 18 alle 24, trasformando Erice in un percorso del gusto tra vino, cibo e musica.

I visitatori troveranno una selezione di vini territoriali e nazionali, con circa 30 cantine provenienti da regioni come Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Toscana, Abruzzo, Molise e Piemonte, oltre alle etichette siciliane. Novità di quest’anno, la presenza dei vini ungheresi grazie alla collaborazione con la città di Fertőd. Accanto alle degustazioni, spazio anche al cibo con specialità tipiche: cous cous di pesce, caponata, bruschette e altre preparazioni della tradizione locale. Per accedere al percorso enologico è previsto un voucher dal costo di 18 euro, che comprende 8 assaggi di vino e un kit composto da calice e sacchetta. Il voucher si può acquistare online sul sito borgodivino.it/erice oppure direttamente durante l’evento. Il programma sarà arricchito da musica e spettacoli in tutte e tre le serate:

Venerdì 29 agosto: live acoustic music e dj set con Ela Esposito, Jack Calcara e Simone Fonte dj in piazza Loggia; percussion performance con Giuseppe Medico e Tony Fontana dj in piazza San Giuliano; Oniric dj set con Pietro Gervasi in piazza San Domenico.

Sabato 30 agosto: dj e installazione artistica con Ciccio Barbàra, Giusy Santoro and friends in piazza San Giuliano; violin e voice performance con Agata e Laco in piazza San Domenico; live music con Nidivo in piazza della Loggia.

Domenica 31 agosto: dj & trumpet performance con Ciccio Barbàra e Giulio Cernigliaro in piazza della Loggia; violin e voice performance con Agata e Laco in piazza San Giuliano; dj set di Giovanni Pace in piazza San Domenico.

«Il ritorno di Borgo diVino in tour conferma Erice come destinazione di riferimento per il turismo enogastronomico di qualità», ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano. L’assessora al Turismo Rossella Cosentino ha sottolineato la dimensione internazionale dell’evento, «arricchita dalla presenza ungherese e dalla partecipazione di operatori da tutta Italia». La tre giorni ericina sarà la quindicesima tappa di un tour che quest’anno, per la prima volta, ha varcato i confini nazionali con appuntamenti a San Marino e in Francia, a Le Castellet, nell’ambito della rete internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre.



