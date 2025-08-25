Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
25/08/2025 06:00:00

Meteo: torna l'alta pressione sulla Sicilia. A Trapani oggi sole, domani qualche nuvola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756086216-0-meteo-torna-l-alta-pressione-sulla-sicilia-a-trapani-oggi-sole-domani-qualche-nuvola.jpg

L’alta pressione torna protagonista e riporta il sereno sull’Isola. Nella giornata di lunedì 25 agosto il cielo si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso, con clima stabile e tipicamente estivo. Le temperature massime saranno comprese tra i 27 e i 33 gradi, mentre le minime non subiranno variazioni di rilievo.

 

Martedì 26 agosto le condizioni resteranno simili, con sole diffuso ma anche qualche passaggio nuvoloso che non porterà precipitazioni. Le massime saranno in leggero aumento, oscillando tra i 29 e i 34 gradi, mentre i valori notturni resteranno stazionari.

 

Trapani – Giornata di sole pieno oggi, lunedì 25 agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà i 29°C intorno alle 14, mentre la minima si attesterà sui 21°C al mattino presto. I venti soffieranno moderati da Nord-Nord-Est con intensità fino a 23 km/h nelle ore centrali. Da segnalare un’elevata intensità solare nelle ore di punta: indice UV 8.4 attorno alle 13.

 

Domani, martedì 26 agosto, il tempo si presenterà inizialmente coperto al mattino, con nubi innocue durante il pomeriggio e cielo sereno in serata. Temperature senza grandi variazioni rispetto a oggi, con clima estivo e ventilazione moderata.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...