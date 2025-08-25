Meteo: torna l'alta pressione sulla Sicilia. A Trapani oggi sole, domani qualche nuvola

25/08/2025 06:00:00

L’alta pressione torna protagonista e riporta il sereno sull’Isola. Nella giornata di lunedì 25 agosto il cielo si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso, con clima stabile e tipicamente estivo. Le temperature massime saranno comprese tra i 27 e i 33 gradi, mentre le minime non subiranno variazioni di rilievo.

Martedì 26 agosto le condizioni resteranno simili, con sole diffuso ma anche qualche passaggio nuvoloso che non porterà precipitazioni. Le massime saranno in leggero aumento, oscillando tra i 29 e i 34 gradi, mentre i valori notturni resteranno stazionari.

Trapani – Giornata di sole pieno oggi, lunedì 25 agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà i 29°C intorno alle 14, mentre la minima si attesterà sui 21°C al mattino presto. I venti soffieranno moderati da Nord-Nord-Est con intensità fino a 23 km/h nelle ore centrali. Da segnalare un’elevata intensità solare nelle ore di punta: indice UV 8.4 attorno alle 13.

Domani, martedì 26 agosto, il tempo si presenterà inizialmente coperto al mattino, con nubi innocue durante il pomeriggio e cielo sereno in serata. Temperature senza grandi variazioni rispetto a oggi, con clima estivo e ventilazione moderata.



