Tranchida. "Antonini? Come Cetto La Qualunque"

25/08/2025 17:37:00

Ormai è un botta e risposta continuo a Trapani tra il sindaco Giacomo Tranchida e Valerio Antonini. Nel corso della presentazione del movimento Futuro, Antonini non aveva risparmiato critiche all'amministrazione comunale. Il sindaco in un video ha risposto all'imprenditore romano in chiusura del Trapani Film Festival, terminato ieri sera. Evento sul quale, dichiara Tranchida, Antonini "ha fatto pressioni tanto sul Comune quanto sul Luglio Musicale perché non doveva tenersi, solo perché ha in corso una vertenza giudiziaria con lo stesso".

"Non accettiamo condizionamenti da alcuno, a maggior ragione per far valere interessi privati in ambito pubblico. Proprio il cinema e piu’ in generale la cultura servono a liberare le nostre città dai “padrini politici” di turno" dichiara Tranchida che dà del Cetto La Qualunque ad Antonini. Anche un festival è diventato a Trapani terreno di scontro. Ecco il video del sindaco:





