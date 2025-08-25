Sanità trapanese. Nuove sedi, nuovi medici e campagne di prevenzione

25/08/2025 06:00:00

Cambio temporaneo di sede a Castelvetrano, di alcuni ambulatori del Distretto Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per fare spazio ai lavori per realizzare la Casa della Comunità, con fondi del PNRR.



Ecco le nuove sede dove gli utenti potranno recarsi: al 5° piano dell’ospedale cittadino troveranno Diabetologia, Chirurgia Vascolare, Urologia, Endocrinologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia. Al 3° piano dell’ ospedale c’è Dermatologia, invece si trovano nel padiglione esterno del Distretto: Otorinolaringoiatria, – Audiologia, Pneumologia, Logopedia, Allergologia, Fisiatria, Foniatria.



Per Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp9 “La sanità territoriale rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario e la creazione della Casa della Comunità è un passo decisivo per rafforzare la vicinanza e l’integrazione tra i servizi sanitari ed i cittadini. Questo progetto non è solo un’opera strutturale, ma il fulcro di un nuovo modello assistenziale che punta a una gestione più efficace delle patologie croniche, alla prevenzione e ad una presa in carico globale della persona. Il necessario trasferimento di alcuni ambulatori potrà comportare un disagio per i cittadini, ma rassicuriamo tutta la popolazione che la continuità dei servizi e la qualità delle prestazioni sanitarie non verranno in alcun modo compromesse. Abbiamo predisposto un piano dettagliato per garantire una transizione fluida e minimizzare l’impatto sull’utenza. Altresì, è stata predisposta la dovuta segnaletica informativa”.

Nuovi dirigenti medici in provincia

Sono 10 i nuovi medici anche andranno nei 6 Pronto soccorso della provincia di Trapani, il direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, disporrà le assegnazioni nei vari presidi ospedalieri, in ordine alla graduatoria e alle esigenze delle linee di emergenza urgenza a Trapani, Marsala, Pantelleria, Castelvetrano, Mazara del Vallo ed Alcamo.

Ne da notizia la Commissaria Pulvirenti: “Si è concluso positivamente il concorso per il reclutamento di dieci unità mediche, specialisti area emergenza, bandito dall’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani. Hanno accettato di far parte della nostra squadra un medico specializzato e nove specializzandi, energie nuove nelle aree di emergenza per i Pronto soccorso dei nostri ospedali. Il potenziale di crescita degli specializzandi è noto – aggiunge Pulvirenti - poiché vengono coinvolti in processi assistenziali complessi di emergenza urgenza, avendo sempre validi tutor che mostrano la strada più efficace per prendere in carico il paziente. Nessuno è lasciato solo, nessuno viene lasciato indietro”.

Al via screening per la prevenzione tumori

L’ASP di Trapani ha dato impulso a una nuova campagna nell’ambito della prevenzione oncologica, tramite il Centro Gestionale Screening, per promuovere la prevenzione e l’intercettare le patologie, in tutti i presidi ospedalieri della provincia.

Al via un’azione strutturata di sensibilizzazione e informazione sui programmi di screening oncologici, prevista la consegna diretta dei kit per l’esame del sangue occulto nelle feci (SOF test), ai pazienti ricoverati ricadenti nella fascia d'età 50-69, nonché ai caregivers/visitatori - se residenti in provincia di Trapani - e agli operatori sanitari. Il counseling viene effettuato mediante il supporto del materiale informativo distribuito dal personale sanitario in servizio nelle diverse unità operative dei presidi ospedalieri. Il paziente sarà informato riguardo l’importanza della diagnosi precoce del tumore del colon retto, le modalità di utilizzo del test e le successive fasi del percorso diagnostico e terapeutico in caso di positività.



La campagna di screening per la prevenzione dei tumori del Colon retto viene estesa anche a tutto il personale di Enti pubblici e istituzioni locali, dalla prefettura, alle forze dell'ordine, ai Comuni, agli ordini professionali. Infatti il Commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ha inviato loro una nota per invitare le amministrazioni a indicare il numero del personale ricadente nella fascia d'età 50/69 anni, a cui poi l'Azienda sanitaria provvederà a consegnare il kit. Anche i medici di famiglia sono stati sensibilizzati verso i percorsi di screening per i propri assistiti. L’obiettivo è quello di aumentare l’adesione allo screening del tumore del colon retto, tramite l’opportunità di ricevere informazioni e strumenti direttamente sul luogo di cura o di lavoro, abbattendo le barriere logistiche e culturali che spesso ostacolano l’accesso ai programmi di prevenzione: “Siamo sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie — dice la Commissaria straordinaria - anche e soprattutto in estate, periodo durante il quale solitamente si aderisce meno alle campagne di prevenzione e quindi l'Asp Trapani ha deciso di scendere in campo partendo da chi trascorrerà con i nostri operatori sanitari anche questa festa dell’Assunzione, in un’ottica di vicinanza al cittadino e di responsabilità collettiva nella lotta ai tumori. Nessuno è lasciato solo, nessuno indietro”.



