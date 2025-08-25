Ad Alcamo il moto raduno per ricordare Vincenzo Internicola. A Custonaci #TurnUp Peace

25/08/2025 14:00:00

Una comunità che trasforma il dolore in occasione di riflessione e responsabilità. Lunedì 25 agosto la parrocchia di Sant’Oliva di Alcamo ha organizzato un moto raduno in memoria di Vincenzo Internicola, a 25 anni dalla sua scomparsa in un tragico incidente stradale.

L’iniziativa, fortemente voluta dal parroco Padre Saverio Renda, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza di una guida consapevole e rispettosa delle regole. «Sollecitati anche da eventi recenti – spiega Padre Renda – come la morte di un nostro concittadino che dalla Germania era tornato in vacanza e ha perso la vita in un incidente, abbiamo pensato a questo momento non solo come ricordo, ma come occasione di educazione e prevenzione».

Il raduno partirà da Corso VI Aprile e attraverserà Viale Italia e Viale Europa, per concludersi al Parco “Vincenzo Internicola”, intitolato proprio al giovane alcamese scomparso. Qui un agente della polizia municipale terrà un breve intervento dedicato alle norme di sicurezza stradale, offrendo spunti pratici ai partecipanti.

«Credo sia un’iniziativa significativa – continua Padre Renda – non solo per la nostra comunità parrocchiale, ma per l’intera diocesi. È un modo per ricordare che dalle situazioni di dolore può nascere un impegno nuovo verso la responsabilità reciproca. Come ricordava Papa Benedetto XVI, la religione è anzitutto relazione, e anche la sicurezza stradale rientra in questa cura verso l’altro».

A tutti i motociclisti che prenderanno parte al raduno verrà donata una maglietta commemorativa, da indossare lungo il percorso, mentre al termine dell’evento sarà sorteggiato un casco come simbolo di protezione e rispetto della vita. Un appuntamento che unisce memoria, fede e impegno civile, ricordando che guidare in modo corretto significa tutelare non solo se stessi, ma anche gli altri.

*****

A Custonaci un messaggio di pace nei festeggiamenti per la Madonna - Un fuori programma speciale arricchirà quest’anno i festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci. Martedì 26 agosto, a mezzanotte, sul sagrato del Santuario, andrà in scena una finestra artistico-musicale dedicata al tema della pace, per dare voce al grido che da tante parti del mondo si leva contro le guerre e le sofferenze dei popoli.

“Non possiamo ignorare ciò che accade intorno a noi – spiegano dall’Associazione Civitas Mariae, che cura i festeggiamenti –. Le guerre continuano a esasperare il mondo, lasciando intere comunità nella sofferenza, e ci interpellano. È per questo che abbiamo scelto di concludere la festa con uno spettacolo che metta al centro la pace. Non esiste vera gioia senza una pace stabile e duratura”.

Il tema scelto per questa edizione, Maria fonte della nostra gioia – tratto dalle Litanie lauretane, come da tradizione – si lega al significato del Giubileo, richiamando alla festa e al cammino da vivere insieme, con e per Maria.

A interpretare questo messaggio saranno i giovani di Custonaci insieme al gruppo Liberi Ragazzi, con uno spettacolo ispirato al trend digitale #TurnUpPeace, nato in occasione del Giubileo dei missionari e degli influencer cattolici, dopo l’incontro con papa Leone XIV. Sul sagrato sarà inoltre allestita un’installazione curata dall’artista Matteo Vesco.

“Condividere già adesso questo progetto ci entusiasma e ci rafforza – aggiunge Salvatore Miceli di Civitas Mariae –. Ci sentiamo uniti a chi soffre per le conseguenze delle guerre in corso e desideriamo che la nostra comunità viva un momento non solo di festa, ma anche di consapevolezza”.

Chi non potrà partecipare potrà comunque sostenere il messaggio condividendo contenuti artistici e musicali sui propri profili social, utilizzando gli hashtag #TurnUpPeace e #MadonnadiCustonaci.



