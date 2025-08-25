Marsala: il blues protagonista "a Scurata" con Kinisia Blues Band e Aldo Bertolino

25/08/2025 00:02:00

L’VIII edizione della rassegna “’a Scurata – Cunti e Canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”, organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala (M.A.C.), entra nell’ultima settimana regalando al pubblico due appuntamenti all’insegna del grande blues.

Martedì 26 agosto alle 19,30 il suggestivo teatro a mare “Pellegrino 1880”, incorniciato dalle saline dello Stagnone, ospiterà il concerto “Crossroad” dei Kinisia Blues Band. La formazione marsalese, conosciuta per la sua energia e fedeltà al linguaggio del blues, proporrà un viaggio musicale attraverso i quattro album della band, intrecciando tradizione e modernità. Il repertorio spazierà dagli omaggi ai maestri Robert Johnson, B.B. King, Eric Clapton e Roberto Ciotti, fino a brani originali. Ad arricchire la serata sarà la partecipazione straordinaria di Umberto Porcaro, chitarrista di fama internazionale che ha collaborato con leggende come B.B. King e Buddy Guy. “Un’esperienza sonora unica – spiegano i KBB – che unisce le radici del blues con l’energia del rock contemporaneo”.



Giovedì 28 agosto alle 19,30 lo stesso palcoscenico naturale accoglierà invece “Alleria – omaggio a Pino Daniele”, ideato e diretto da Aldo Bertolino. A dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticabile cantautore partenopeo, lo spettacolo ripercorre la sua arte mescolando blues, jazz, funk e tradizione napoletana. “Chi tene ‘o mare ‘int’a ll’uocchie nun pò maje avé paura”, recitava Pino, e non a caso il titolo scelto richiama una delle sue canzoni più evocative.

Sul palco una band affiatata: Dario Li Voti (batteria), Gianluca Pantaleo (basso), Dario Silvia (tastiere), Fabrizio Coppola (chitarre e voce), Gregorio Caimi (chitarre), lo stesso Bertolino (tromba e flicorno) e le voci di Riccardo Sciacca e Giuliana Pantaleo. Un viaggio emotivo tra le canzoni più celebri e quelle meno conosciute di Pino Daniele, per restituirne la modernità e l’intensità poetica.



La settimana si concluderà con altri due appuntamenti: sabato 30 agosto alle 21,15 Alessio Piazza porterà in scena lo spettacolo “Le Vispe Terese”, mentre domenica 31 agosto alle 19,30 il sipario calerà con il concerto “Franco Battiato Tribute: la cura dell’eterno”, che vedrà la partecipazione speciale di Rita Botto e Mario Venuti.



