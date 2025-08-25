La settimana sportiva: Marsala Volley si allena in spiaggia - MontErice, memoria collettiva

25/08/2025 06:00:00

Questa settimana ha visto animarsi lo sport provinciale con storie di professionalità, rinascita, entusiasmo ed identità. C’è la serietà mista a tensione del basket maschile e l’energia costruttiva nel volley e nel basket femminile, il recupero in extremis di un match di calcio dei granata e la costruzione della squadra canarina in Promozione. Infine la sacralità della Monte Erice, tra storia e adrenalina. Un quadro ricco, che riflette l’anima sportiva e città viva dello Sport nella Provincia di Trapani:

Basket: Coach Repesa chiede serietà, impegno e rispetto per il progetto squadra che la società ha messo in campo. Il tecnico ha avuto rimostranze nei confronti di Sanogo, criticandolo per la scarsa professionalità e la mancata cura nell’ottenere la green card per l’Europa. Non ha risparmiato una stoccata anche a Notae, sottolineando che, dopo gli investimenti fatti su di lui, avrebbe dovuto presentarsi al raduno con maggiore rispetto . Il suo messaggio è chiaro: la professionalità non è solo tecnica, ma anche attitudine e responsabilità personale. La stagione delle conferme sia del carattere degli uomini che dei risultati è appena iniziata.

Volley: la stagione 2025/2026 della Sigel Seap Marsala Volley è partita ufficialmente con lo sfondo delle spiaggie del litorale marsalese per i primi appuntamenti di preparazione fisica. Guidate da coach Lino Giangrossi e dal vice Lucio Tomasella, le atlete hanno iniziato i primi allenamenti sudando le proverbiali sette camicie sicuramente ristorate al termine della sessione da un bagno collettivo. Arriva anche l’ex scoutman delle nazionali giovanili e senior Antonio D’Ambrosio, che porta con sé medaglie europee e universitarie, oltre ad esperienze importanti in Serie A2, infondendo entusiasmo e professionalità e promettendo programmazione e crescita per una squadra ambiziosa.

Basket Femminile: la GolfoBasket Woman presenta il suo staff tecnico confermandone alla guida Coach Vincenzo Ferrara, figura di riferimento nella pallacanestro regionale, affiancato da Mauro Serpico (vice allenatore, allenatore e fisioterapista con esperienza nei vivai e nella nazionale Over 50), Pietro Milana (assistant coach emergente e tecnico delle Under 15), Alessandra Mio (preparatrice fisica con esperienza in A2) e Gregorio Libero Condotto (fisioterapista), con in più Daniele Ferrara come team manager . Una squadra di professionisti attrezzata a creare talenti proseguendo un percorso di valorizzazione. È un segnale forte di ambizione: un mosaico di competenza giovanile, esperienza e supporto organizzativo.

Calcio Serie C: il Trapani 1905 di Mister Aronica ha affrontato con coraggio il Picerno nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Dopo essere passati in svantaggio, i granata hanno pareggiato in extremis con Fischnaller, portando la sfida ai rigori. Decisivo il portiere Galeotti, che ha parato l’ultimo tiro consegnando la qualificazione ai granata. Una prova di resilienza e carattere con una squadra nuova che ha trascinato il match oltre il risultato: il portiere e i rigoristi hanno incarnato lo spirito del gruppo facendo superare il turno.

Per quello che riguarda la prima di campionato il Trapani di Aronica domenica in trasferta a Casarano coglie il primo punto della stagione grazie ad un pareggio a reti inviolate riducendo così a sette i punti di penalizzazione comminati dalla Federazione. Un pareggio un pò stentato con i padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo, impegnati a provare a sbloccare il risultato, ma una buona difesa dei granata conduce il match al pari. Foto dal profilo facebook FC Trapani 1905.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 ha proseguito la preparazione precampionato con due test importanti: contro la Sancataldese (serie D) è arrivata una sconfitta di misura 0‑1, con gioco ordinato e tattico; poi, contro il Salemi (Promozione), la squadra ha dilagato 4‑0 grazie a Costa (doppietta), Lettieri e Sinacori . Match Test simili svelano versatilità: solidità senza paura e capacità di esaltarsi contro avversari più o meno quotati. Il Marsala sembra pronto a decollare grazie ad un gioco brillante e ad una invidiabile condizione atletica. Adesso testa al primo appuntamento di stagione previsto in trasferta domenica 31 agosto al Sorrentino di Trapani nel primo turno di Coppa Italia contro i cugini dell'Accademia Trapani. Sono attesi tanti tifosi azzurri al seguito della squadra che promette divertimento.

Calcio Promozione: importanti novità per il Mazara di mister Cavataio: ingaggiati l’esterno d’attacco Calogero Melia (2002, cresciuto nelle giovanili del Trapani e rientrato dopo l’esperienza USA) e il difensore Alessio Maniscalco (2002). Inoltre, confermato l’attaccante Michele Perrone (2004), autore di 14 reti decisive per la salvezza lo scorso anno. Il presidente Asaro e il direttore Bucca ne esaltano l’entusiasmo, la dedizione e la voglia di sostenere il progetto gialloblù . Le scelte per l'organico della squadra svelano una società che punta a crescere con energie giovani e tanto attaccamento ai colori sociali. La conferma del bomber e i nuovi arrivi disegnano una Mazara ambiziosa e compatta. Adesso che la città ha una sola squadra, la società tenderà a risalire la china dopo un campionato sofferto e di attesa. Forse questo è l'anno giusto per approdare in Eccellenza?

Automobilismo: la cronoscalata Monte Erice (67ª edizione, dal 5 al 7 settembre) si prepara con impegno sul fronte della sicurezza lungo la Strada Provinciale Immacolatella, che ospita la gara, ultima prova del Campionato Italiano Supersalita, oltre che valida per altri campionati nazionali . Un appuntamento che coinvolge l’intera comunità: la sindaca di Erice Daniela Toscano la definisce “un rito collettivo che appartiene alla memoria”, ovvero non soltanto sport, ma identità e partecipazione . Anche quest’anno, l’associazione “Sardo” di Trapani sarà incaricata del cronometraggio, con tecnici qualificati e strumenti moderni. È un impegno storico, che unisce tradizione e professionalità. Verrà anche consegnata una targa in memoria di Baldo Mulé, cronometrista scomparso, durante la cerimonia del premio “Salvatore Morselli” . La Monte Erice è molto più di una gara: è memoria, cultura, passione collettiva. La sicurezza organizzativa, il valore simbolico e la cura del ricordo rendono l’evento un orgoglio locale e motore di coesione.



