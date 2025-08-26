Forte scossa di terremoto al largo delle Isole Egadi

26/08/2025 07:11:00

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina al largo delle Isole Egadi. La scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 6.07 della mattina di oggi, martedì 26 agosto.

La scossa è avvenuta nel Tirreno meridionale ad una profondità di 10 km

Si tratta di uno degli eventi sismici più forti registrati in quella zona negli ultimi anni. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione delle isole Egadi e della costa trapanese.





"Il letto si muoveva e mi sono svegliato di colpo". "Ho visto tremare il lampadario". A Trapani, Marsala, Egadi e perfino a Palermo. In molti hanno sentito la forte scossa di terremoto che ha svegliato di soprassalto la provincia di Trapani questa mattina.

Le segnalazioni sono arrivate da Trapani, Marsala, le Isole Egadi, e da diversi comuni del litorale. Soprattutto chi vive ai piani alti ha percepito distintamente l’oscillazione.

Nessun danno a persone o cose, ma tanta paura per chi l’ha avvertita. Sui social le testimonianze di chi ha avvertito la scossa.