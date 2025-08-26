Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/08/2025 08:02:00

"Si muoveva tutto". Il terremoto sveglia la provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756188746-0-si-muoveva-tutto-il-terremoto-sveglia-la-provincia-di-trapani.jpg

 "Il letto si muoveva e mi sono svegliato di colpo". "Ho visto tremare il lampadario". A Trapani, Marsala, Egadi e perfino a Palermo. In molti hanno sentito la forte scossa di terremoto che ha svegliato di soprassalto la provincia di Trapani questa mattina, 26 agosto 2025, alle 6.07. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato nel Tirreno meridionale, con epicentro in mare a 82 chilometri al largo di Trapani, a una profondità di 10 chilometri. 

Le segnalazioni sono arrivate da Trapani, Marsala, le Isole Egadi, e da diversi comuni del litorale. Soprattutto chi vive ai piani alti ha percepito distintamente l’oscillazione.

 Nessun danno a persone o cose, ma tanta paura per chi l’ha avvertita. Sui social le testimonianze di chi ha avvertito la scossa.

 


Cronaca | 2025-08-26 07:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/forte-scossa-di-terremoto-al-largo-delle-isole-egadi-250.png

Forte scossa di terremoto al largo delle Isole Egadi

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina al largo delle Isole Egadi. La scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 6.07 della mattina di oggi, martedì 26 agosto.  La...