"Si muoveva tutto". Il terremoto sveglia la provincia di Trapani

26/08/2025 08:02:00

"Il letto si muoveva e mi sono svegliato di colpo". "Ho visto tremare il lampadario". A Trapani, Marsala, Egadi e perfino a Palermo. In molti hanno sentito la forte scossa di terremoto che ha svegliato di soprassalto la provincia di Trapani questa mattina, 26 agosto 2025, alle 6.07. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato nel Tirreno meridionale, con epicentro in mare a 82 chilometri al largo di Trapani, a una profondità di 10 chilometri.

Le segnalazioni sono arrivate da Trapani, Marsala, le Isole Egadi, e da diversi comuni del litorale. Soprattutto chi vive ai piani alti ha percepito distintamente l’oscillazione.

Nessun danno a persone o cose, ma tanta paura per chi l’ha avvertita. Sui social le testimonianze di chi ha avvertito la scossa.