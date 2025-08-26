Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/08/2025 11:46:00

A cento anni dalla morte di Erik Satie, Trapani omaggia il genio eccentrico e innovativo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756194442-0-a-cento-anni-dalla-morte-di-erik-satie-trapani-omaggia-il-genio-eccentrico-e-innovativo.jpg

Nel centenario della morte di Erik Satie (1866-1925), il Luglio Musicale Trapanese ha reso omaggio al compositore francese che, con la sua ironia dissacrante e le sue intuizioni geniali, ha aperto la strada alle avanguardie del XX secolo, anticipando movimenti artistici emersi solo decenni dopo. Il concerto "Excentric Satie - Il coraggio di precorrere il nuovo", è andato in scena nell'ambito della 77ª stagione dell’Ente. 

Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte hanno portato sul palco un repertorio variegato, partendo dalle atmosfere rarefatte delle Gymnopédies di Satie per arrivare alle suggestività contemporanee di Brian Eno, passando per Georges Bizet e François Borne, Paul Bonneau, John Cage, Philip Glass e Leonard Bernstein. 

Jacopo Taddei, vincitore del Premio Claudio Abbado e sassofonista acclamato nei ipiù prestigiosi teatri internazionali, ha suonato il suo strumento con una sensibilità rara. Luca Ciammarughi, pianista e narratore dalla doppia anima di virtuoso e divulgatore, ha tessuto dialoghi sonori. L'esecuzione ha creato un'atmosfera ipnotica tra gli archi del chiostro, dove le melodie sospese di Satie hanno trasformato lo spazio in una dimensione onirica. La musica è diventata esperienza da vivere più che semplice ascolto, portando il pubblico - a cui sono stati donati anche due bis con l’esecuzione di brani di Weill e Galliano - a tributare ai due musicisti una calorosa standing ovation finale. Prossimo appuntamento della stagione è il 28 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro San Domenico, con il concerto dei Quartango. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell'evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. 

Per informazioni: 0923 29290. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.