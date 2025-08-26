A Ummari una mostra fotografica sulla ferrovia Palermo–Trapani via Milo

26/08/2025 09:48:00

Dal 26 agosto al 1 settembre 2025 i locali dell’ex scuola elementare di Borgo Livio Bassi a Ummari (Trapani) ospiteranno una mostra fotografica dedicata alla storica linea ferroviaria Palermo–Trapani via Milo.

L’iniziativa, curata dallo studioso di trasporti e storico delle ferrovie siciliane Federico Zanchetta con l’associazione “Pro Ummari” e il supporto del Dopolavoro Ferroviario, sarà aperta ogni giorno dalle 11 alle 19 con ingresso libero.

La mostra propone un percorso tra immagini e documenti che raccontano la storia della linea, sospesa ormai da oltre un decennio, che collegava il capoluogo con la provincia trapanese passando per Milo. Un tracciato ricco di suggestioni paesaggistiche e di testimonianze storiche, oggi al centro del dibattito sulla mobilità e la valorizzazione delle ferrovie minori in Sicilia.



