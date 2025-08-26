Sezioni
Cultura
26/08/2025 10:07:00

Un tributo ad Alberto Stabile a Erice con la presentazione del suo ultimo libro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756195764-0-un-tributo-ad-alberto-stabile-a-erice-con-la-presentazione-del-suo-ultimo-libro.jpg

Venerdì 29 agosto alle 18.30, nel chiostro della rassegna Cortili narranti, l’Associazione Vivere Erice renderà omaggio ad Alberto Stabile, giornalista e inviato di Repubblica, scomparso lo scorso luglio. 

Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo volume Il giardino e la cenere. 

Israele e Palestina nel racconto di un libro leggendario (Sellerio), a cura di Francesco Terracina, giornalista Ansa, e di Beatrice Agnello, critica letteraria e docente di scrittura narrativa. Nato a Trapani, Stabile ha dedicato oltre trent’anni alla professione, raccontando i conflitti in Medio Oriente da Gerusalemme e Beirut, dopo gli esordi a L’Ora e i primi anni a Repubblica come corrispondente dalla Sicilia. Il libro, nato dalla sua lunga esperienza di inviato, intreccia vicende personali e cronaca, dando voce ai protagonisti incontrati all’American Colony Hotel, punto di riferimento dei giornalisti internazionali.

Accanto al lavoro di reporter, Stabile ha coltivato un forte impegno culturale, organizzando incontri e rassegne a Favignana ed Erice. “Avevamo già concordato con lui la presentazione del libro – ricorda Mariza D’Anna, presidente di Vivere Erice –. Vogliamo rispettare la sua volontà e, insieme a familiari e amici, ricordare un giornalista attento e sensibile, ma anche un compagno di strada generoso”.