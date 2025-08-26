Il Kiwanis Trapani Saturno e il Coro Città di Trapani insieme per le tradizioni popolari a Bonagia

26/08/2025 13:11:00

Promuovere le tradizioni popolari e trasmetterle ai più giovani. E' stato questo l'obiettivo del progetto "Kiwanis e Tradizioni", promosso dal club Kiwanis Trapani - Saturno in collaborazione con il Coro Città di Trapani, da sempre impegnato proprio nella promozione della cultura popolare siciliana.

Il Coro Città di Trapani, istituito nel 1987 ottendo da allora diversi riconoscimenti internazionali, si è esibito nell'incatevole scenario della Tonnara di Bonagia, portando in scena canti e danze tipiche del territorio siciliano e, nello specifico, trapanese, raccontate dal presidente Piero Romito. Un pubblico numeroso ed attento ha assistito ad una performance che ha incantato i presenti, trasmettendo emozioni autentiche e rinnovando il legame con le radici culturali della Sicilia.

Questa esperienza ha dato il via al progetto “Kiwanis e Tradizioni”, promosso dal Kiwanis Club Trapani Saturno guidato dal presidente Camillo Iovino, in collaborazione con la Pro Loco di Valderice e l’asssociazione SS. Crocifisso di Bonagia APS, rivolto in particolare ai giovani. L’iniziativa intende proporsi come occasione educativa e formativa, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio immateriale delle tradizioni popolari siciliane: canti, danze, costumi, linguaggio e valori, affinché possano essere custoditi e tramandati nel tempo.

"Con questo service, che segna la conclusione dell’anno sociale - afferma Camillo Iovino, presidente del Kiwanis Trapani - Saturno - abbiamo voluto riaffermare la nostra missione di vicinanza ai bambini e ai ragazzi, sostenendo percorsi di crescita che coniugano cultura, identità e comunità".



