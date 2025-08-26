Musica e solidarietà: a Salemi una serata anni ’80 che regala speranza 

26/08/2025 22:00:00

Una notte di musica, sorrisi e solidarietà. Nel suggestivo scenario delle Cantine Musita, cuore pulsante delle colline di Salemi, si è rinnovato l’appuntamento estivo che unisce divertimento e impegno sociale. Sabato 16 agosto, centinaia di persone hanno preso parte alla quarta edizione della serata benefica dedicata alla musica anni ’80, trasformando un evento di svago in un grande gesto di comunità.

L’intero incasso – 6.535 euro – è stato devoluto all’ASLTI, l’associazione che da anni sostiene i bambini affetti da malattie oncologiche in cura presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo. Un aiuto concreto che si traduce in accoglienza per le famiglie costrette a lunghe trasferte, assistenza quotidiana e acquisto di attrezzature a supporto del personale medico e infermieristico.

A rendere unica la serata, l’energia del noto dj e speaker di RMC 101, Maurizio Campo, che ha riportato sul palco le atmosfere indimenticabili degli anni ’80, coinvolgendo e facendo ballare un pubblico eterogeneo e appassionato.

Dietro il successo dell’iniziativa la tenacia e la sensibilità di un gruppo di organizzatori che hanno saputo trasformare un’idea in una tradizione: Rita Piazza, Mariella Caruso, Peppe Angelo e Vitò Scalisi, sindaco di Salemi, hanno dato vita a un evento che anno dopo anno raccoglie sempre più adesioni e sostegno.

«È la dimostrazione – sottolineano gli organizzatori – che la musica può diventare strumento di solidarietà e che, insieme, si può fare davvero la differenza».



