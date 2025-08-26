Sezioni
Sport
26/08/2025 09:00:00

Antonini sanzionato per gli insulti agli ex dirigenti del Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756189371-0-antonini-sanzionato-per-gli-insulti-agli-ex-dirigenti-del-trapani.jpg

Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, sanzionato dalla Giustizia Sportiva per insulti pubblici rivolti a due ex dirigenti del club granata.

La vicenda risale al 21 giugno scorso, quando Antonini, sul suo profilo X (ex Twitter), aveva definito “delinquenziali” i comportamenti di Carlo Pace, ex segretario generale fino al 1° febbraio, e Nicola Buracchio, ex segretario sportivo fino al 3 aprile. Parole pesanti, che hanno portato la Procura Federale a contestare al patron granata la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone a tutti i tesserati comportamenti improntati a lealtà, correttezza e probità.

A rendere la posizione di Antonini ancora più delicata c’è un dettaglio non da poco: al momento delle dichiarazioni stava già scontando una squalifica di sei mesi, confermata in appello, per un’altra vicenda. Non proprio un esempio di sobrietà istituzionale.

Nel procedimento è stato coinvolto anche il Trapani Calcio, per responsabilità diretta, dato che Antonini è amministratore unico con pieni poteri di firma e rappresentanza.

L’intera vicenda si è chiusa con un accordo tra le parti: Antonini e la società, rappresentata da Andrea Oddo, hanno accettato la sanzione. 2.500 euro di ammenda per Antonini, 1.500 euro per il club, da versare entro 30 giorni. Nessuna inibizione, questa volta.