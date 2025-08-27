La dea bendata bacia Favignana. Vinto un milione di euro

27/08/2025 09:17:00

Un milione di euro. È questa la cifra vinta da un fortunato giocatore a Favignana, che nella serata del 25 agosto ha centrato la cinquina vincente del “Million Day”, il gioco a premi giornaliero che consente di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquanta.

La combinazione fortunata – 3, 13, 29, 44, 49 – è stata giocata nella più grande delle isole Egadi, trasformando il vincitore (o la vincitrice) in un nuovo milionario. Si tratta del 344° premio massimo realizzato da quando il gioco è stato introdotto sul mercato, con una quota fissa da un milione di euro.

Il vincitore – come accade spesso in questi casi – è avvolto dal mistero. A Favignana è già partita la caccia al nuovo “Paperone”, ma finora nessuno si è fatto avanti. Chi lo conosce, raccontano, starebbe meditando in silenzio come ringraziare la Dea bendata.

Il "Million Day" prevede altre fasce di vincita: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 50 euro per tre numeri e 2 euro per due numeri. Ma solo chi centra i cinque riesce a portare a casa la somma massima.




