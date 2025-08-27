Sezioni
Cultura
27/08/2025 00:19:00

Al via a Paceco la rassegna "A Macaràro": quattro serate di teatro sotto le stelle

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756212564-0-al-via-a-paceco-la-rassegna-a-macararo-quattro-serate-di-teatro-sotto-le-stelle.jpg

Giovedì 28 agosto alle 21.30 la Villa comunale di Paceco ospita la terza edizione di A Macaràro, rassegna artistico-culturale dedicata alle eccellenze siciliane, promossa con il patrocinio del Comune e diretta da Giovanna Scarcella. 

La manifestazione torna con una formula rinnovata, divisa tra teatro e letteratura. 

La prima parte, dal 28 al 31 agosto, sarà interamente dedicata al teatro: per quattro sere consecutive la Villa comunale diventerà palcoscenico sotto le stelle, con spettacoli scritti, diretti e interpretati da artisti siciliani. Si comincia giovedì con Due passi sono di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi; seguiranno Ràriche di Manfredi e Antonio Messana (29 agosto), Aranci di ’nterra di Giacomo Bonagiuso (30 agosto) e Mater di Giuseppe Tarantino (31 agosto). Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 con ingresso libero. 

La seconda parte della rassegna è in programma a settembre e sarà dedicata alla letteratura, con incontri con autori e rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Mirandolina, il Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater.