Al via a Paceco la rassegna "A Macaràro": quattro serate di teatro sotto le stelle

27/08/2025 00:19:00

Giovedì 28 agosto alle 21.30 la Villa comunale di Paceco ospita la terza edizione di A Macaràro, rassegna artistico-culturale dedicata alle eccellenze siciliane, promossa con il patrocinio del Comune e diretta da Giovanna Scarcella.

La manifestazione torna con una formula rinnovata, divisa tra teatro e letteratura.

La prima parte, dal 28 al 31 agosto, sarà interamente dedicata al teatro: per quattro sere consecutive la Villa comunale diventerà palcoscenico sotto le stelle, con spettacoli scritti, diretti e interpretati da artisti siciliani. Si comincia giovedì con Due passi sono di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi; seguiranno Ràriche di Manfredi e Antonio Messana (29 agosto), Aranci di ’nterra di Giacomo Bonagiuso (30 agosto) e Mater di Giuseppe Tarantino (31 agosto). Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 con ingresso libero.

La seconda parte della rassegna è in programma a settembre e sarà dedicata alla letteratura, con incontri con autori e rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Mirandolina, il Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater.



