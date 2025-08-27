Il Nettuno Festival ed il Premio Ezio Zefferi a Castellammare del Golfo

27/08/2025 13:04:00

Per il secondo anno Castellammare del Golfo, nella graziosa piazza Castello, ospita il Nettuno Festival ed il premio internazionale Ezio Zefferi, per la direzione artistica di Angelo Butera.

Venerdì 29 agosto alle 21,30 si inizierà con il concerto di Joe Barbieri in VULÌO Omaggio alla canzone napoletana d’autore.

La sua musica (venduta in decine di migliaia di copie) è pubblicata in molti paesi del mondo, è la sua personale cifra stilistica- che lega la canzone d’autore al jazz e alla world music - e che lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti (da Omara Portuondo a Stefano Bollani, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda) ed a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta. "Dopo il grande successo dello scorso anno - dice l'assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno - abbiamo voluto fortemente puntare, ancora una volta, sulla qualità che attira a Castellammare Del Golfo un pubblico competente ed esigente, condividendo a pieno le scelte del direttore artistico Angelo Butera".

La serata avrà inizio con un cammeo dell’attrice Stefania Blandeburgo che racconterà la Sicilia attraverso personaggi che, dalla nobiltà al popolo, faranno un quadro divertente della nostra terra. Il Nettuno Festival si concluderà con la consegna del Premio Nettuno al giornalista Pino Aprile il giornalista meridionalista più seguito in Italia. Sabato 30 agosto, sempre a piazza castello alle 21,30 il Premio internazionale Ezio Zefferi. Questo secondo anno ad essere premiate nelle varie categorie che hanno tracciato la carriera di Zefferi saranno quattro donne che si sono contraddistinte nel campo del giornalismo, della musica, della cultura e della danza La parte musicale è stata affidata al M. Antonio Zarcone ed a Giuseppe Milici che avranno come ospite la signora del blues Daria Biancardi. Sarà Alessandro Idonea attore della scuola catanese e figlio d’arte (suo padre il grande Gilberto Idonea) a fare un omaggio alla Sicilia ed agli autori siciliani. Le serate saranno presentate da Mario Caminita.



